Männer und Frauen punkten Die Lessingstädter trennen sich im Heimspiel von Riesa/Oschatz mit einem Unentschieden. Cunewalde/Sohland verliert.

Handball-Sachsenliga. Das muss dem Kamenzer Torjäger Mateusz Klinger erst einmal jemand nachmachen. Trotz einer Manndeckung durch die Gäste von der HSG Riesa/Oschatz avancierte er beim HVH mit neun Treffern zum erfolgreichsten Werfer und trug damit entscheidend zum 25:25 (13:14)-Unentschieden bei. Daniel Kästner, der Trainer der Lessingstädter, meinte nach dem Abpfiff: „Nach der guten Leistung gegen Zwickau haben wir es verpasst, uns weiter zu stabilisieren – vor allem durch eine schlechte Chancenverwertung, wenn wir völlig frei vor dem Tor auftauchten.“

Die erste Halbzeit begann jedoch erst einmal, wie von Kästner und seinem Team erhofft. Nach zwölf Minuten führten die Hausherren bereits mit 8:4. Doch dann verlor der HVH den Faden. Durch technische Fehler und besagter Abschlussschwäche wurde der Gegner wieder ins Spiel gebracht. Nach 18 Minuten war beim Stand von 9:9 erneut alles offen. Grund: „Die Deckung stand einfach schlecht, jeder deckte für sich allein“, bemängelte Kästner.

In der zweiten Hälfte wollten es die Lessingstädter besser machen, scheiterten jedoch an sich selbst. Anstatt in entscheidenden Situationen den Kopf oben zu lassen und die Führung auf zwei Tore auszubauen, blieb es immer knapp. Auch nach 46 Spielminuten stand es nur 21:20. So blieb es am Ende bei dem Gewinn eines Punktes. Immerhin stehen die Kamenzer nach fünf Spielen mit 6:4 Punkten auf Platz vier und sind damit das beste Männerteam aus dem Landkreis Bautzen.

Die SG HVO Cunewalde/Sohland verpasste es, durch einen Auswärtssieg bei der HSG Neudorf-Döbeln den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle herzustellen und sind mit 3:7 Zählern Siebenter. Die Mannschaft von Trainer Carsten John musste sich mit 23:25 (9:13) geschlagen geben. Der Coach meinte danach enttäuscht: „Abwehr und Torhüter sind in einer super Verfassung. Aber leider waren die Jungs im Angriff ein zahnloser Tiger. Wir sind früh einem Rückstand hinterhergelaufen und haben es nie geschafft, die notwendige Wucht nach vorn zu zeigen.“

Entscheidender Konter vergeben

Nach dem 8:4 für Döbeln rappelten sich die John-Schützlinge auf und waren beim 11:8 wieder auf Tuchfühlung. Dann wurde jedoch ein Konter vergeben und ein besseres Halbzeitergebnis damit verpasst. Im zweiten Abschnitt setzte sich das umkämpfte und niveauarme Spiel fort. Auch die Gastgeber fingen an, den einen oder anderen Fehler zu produzieren. John: „Wir konnten an diesem Tag keinen Nutzen daraus ziehen, da außer Naumann der Rückraum zu harmlos war.“ Der erzielte als bester Werfer immerhin neun Tore. „Nun gilt es, am kommenden Sonntag konzentriert das Derby gegen Hoyerswerda anzugehen und wieder Punkte einzufahren.“ Die Gäste vom LHV stehen mit 2:6 Zählern direkt hinter der SG HVO Cunewalde/Sohland.

Den Frauen vom VfB 1999 Bischofswerda gelang mit dem 24:23 gegen den HV Chemnitz II der zweite Sieg im fünften Spiel der Saison. Sie stehen mit 4:6 Punkten auf Platz acht und müssen am kommenden Sonnabend um 17.30 Uhr beim HSV 1956 Marienberg antreten. (ck/fs)

