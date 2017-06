Männer überfallen 36-Jährigen In einer Hausecke bedrängten die Täter den Mann und forderten von ihm sein Handy sowie die Armbanduhr. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend in Coswig von zwei Unbekannten überfallen worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilt, war der Mann gegen 20.30 Uhr auf der Dresdner Straße unterwegs, als ihn die beiden Täter in einer Hausecke auflauerten und anschließend bedrängten. Sie drohten ihm Gewalt an und forderten die Herausgabe des Handys sowie der Armbanduhr.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht Unfall mit 10000 Euro Schaden Riesa. Ein Fiat stieß am Samstagnachmittag auf der Kreuzung Klötzerstraße/Friedrich-List-Straße mit einem Opel zusammen, der aus Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße kam. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der 36-Jährige übergab die Sachen im Gesamtwert von etwa 480 Euro. Daraufhin entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes. (SZ)

zur Startseite