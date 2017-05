Männer mit ihren fliegenden Kisten Modellbauer kommen zum Rothenburger Flugplatz. Ihr Treffen beginnt nächste Woche. Erste Gäste sind längst da.

Schweizer trainieren mit ihren kleinen Düsenjets auf dem Flugplatz. © André Schulze

Es rauscht in der Luft. Düsenjets jagen über den Rothenburger Flugplatz. Sie erinnern vielleicht an alte Zeiten. Aber beim Näherkommen schrumpfen sie zu Modellen. Die Schweizer sind wieder da. Schon ein paar Tage vor dem Pulsotreffen, das am Dienstag beginnt und bis 27. Mai dauern wird. Zum ersten Mal waren die Schweizer vor elf Jahren in Rothenburg, nahmen ein paar Mal an den Pulsotreffen teil. „Aber da können wir nur ein paar wenige Male starten zwischen den anderen Teilnehmern“, sagt Roger Knobel. Also kommen sie etwas eher, bleiben dafür eine ganze Woche und haben den ganzen Flugplatz für sich allein.

Sie sind drei Teams aus verschiedenen Ecken der Schweiz. Sie kennen sich aus der Szene. Sie kommen aus Emmental und Langenthal, aus Rothrist und Beinwiel am See. Sie sind Kardiologen, Ingenieure, Modellbauer und Modellhändler. Und sie kommen gern nach Rothenburg. „Der Platz ist schön und die Leute sind sehr zuvorkommend.“ Die eine Woche zum Saisonbeginn nutzen sie in Rothenburg zum Einfliegen, Feinabstimmen der Technik und Programmen der Steuerung. Danach gehen sie wieder getrennte Wege. Einer nimmt an Meisterschaften teil, einer bietet Showflüge bei Veranstaltungen.

Manche Flugzeuge sind Fantasiemaschinen, andere originalgetreue Nachbauten. Technik und Ablauf ist wie bei den Großen. Sogar das Kerosin ist das gleiche. Bei Vollgas geht da schon mal ein ganzer Liter pro Minute durch. Einer der Flieger erreichte im vergangenen Jahr 370 Kilometer pro Stunde. Der Rekord sind 700 km/h. (as)

