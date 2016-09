Männer mit Bindestrich Mehrere Ehepaare im Landkreis haben mit der Nachnamen-Tradition gebrochen. Aus gutem Grund.

Am 16. Juli haben sich Ines Eßer und Heiko Eßer-Weidemann das Ja-Wort gegeben, nachdem sie bereits 25 Jahre unverheiratet zusammengelebt hatten. Gefeiert wurde im Faktorenhof Eibau. © privat

Heiko Eßer-Weidemann und Ines Eßer haben Ja gesagt. Zueinander. Nach 25 Jahren „wilder Ehe“ sind die beiden Niedercunnersdorfer nun ganz offiziell verheiratet. „Wir haben die Hochzeit schon am Anfang geplant, aber es hatte sich nicht ergeben“, sagt Heiko Eßer-Weidemann. Vor zweieinhalb Jahren entschieden sie sich dann, doch noch zu heiraten. Und wählten dafür einen besonderen Tag aus: den 50. Geburtstag von Heiko Eßer-Weidemann. „Uns war bewusst, dass der runde Geburtstag ins Haus steht und da er im Sommer war, haben wir uns dazu entschieden, beides zusammenzulegen und ein großes, buntes Fest zu feiern“, erzählt der gebürtige Brandenburger.

Ungewöhnlich dabei ist die Namenswahl. Heiko Eßer-Weidemann entschied sich für einen Doppelnamen. Damit bricht er mit der Tradition, dass die Frau bei der Eheschließung den Nachnamen des Mannes annimmt. Neu ist die Regelung, zwei Namen zu tragen, aber nicht. In der ehemaligen DDR konnte die Ehefrau ab 1958 dem Namen des Mannes ihren Mädchennamen hinzufügen. Später wurde dies auch auf den Ehegatten erweitert.

Die Bundesrepublik hinkte in dieser Frage etwas hinterher: Hier gab es erst ab 1976 eine Regelung, einen Doppelnamen führen zu können. Ob der Ehename angefügt oder vorangestellt wird, ist dabei bei beiden Partnern seit 1994 egal. Und doch entscheidet sich nur ein kleiner Teil der Paare für diese Variante. Wie Petra Wießner, Leiterin des Zittauer Standesamtes, erklärt, wählen rund acht Prozent einen Doppelnamen. Im Standesamt Zittau werden nach ihrer Aussage im Schnitt 150 Paare im Jahr getraut. Davon entscheiden sich mehr als 80 Prozent für die klassische Variante: die Frau nimmt den Namen des Ehemannes an. Bei gut acht Prozent ist es umgedreht, also der Mann tauscht seinen Geburtsnamen gegen den der Frau. Der Rest behält beide Namen.

Heiko Eßer-Weidemann gehört also zu der kleinen Gruppe, die sich für einen Doppelnamen entscheiden. Allerdings bekommt der Kreis immer mehr Zuwachs. Im Sommer haben gleich mehrere Paare in der Zittauer und Löbauer Region geheiratet, wo sich der Ehepartner einen Doppelnamen gewählt hat. Auch Jens Hentschel-Thöricht gehört dazu. „Es ist für mich ein Ausdruck dessen, dass wir aus zwei Leben ein Gemeinsames gemacht haben“, erklärt der Zittauer, der für die Linken im Stadtrat und Kreistag sitzt.

Zum Namensrecht zurück 1 von 7 weiter Geregelt ist die Wahl des Ehenamens im Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 1355. Ehegatten können einen gemeinsamen Namen bestimmen. Wenn sie dies nicht tun, führen sie ihre bisherigen Namen weiter. Ein Familienname kann auch nach der Eheschließung bestimmt werden. Zum gemeinsamen Namen können der Geburtsname des Mannes oder der Frau gewählt werden. Aus dem Ehe- und dem Geburtsnamen kann auch ein Doppelname gebildet werden. Dabei wird der Name vorangestellt oder angefügt. Bei einem bereits bestehenden Doppelnamen kann bei einer erneuten Eheschließung nur ein Doppelname weitergeführt werden. Im Todesfall eines Ehepartners oder einer Scheidung kann man wieder seinen Geburtsnamen annehmen oder einen Doppelnamen bilden. Entscheidet sich ein Ehepartner für einen Doppelnamen, bekommen die Kinder nur einen Namen – entweder den der Mutter oder den des Vaters.

Hentschel sei dabei der Familienname, fügt er hinzu. „Vielleicht lege ich Thöricht ganz ab, wenn sich alle an den neuen Nachnamen gewöhnt haben“, meint der 38-Jährige. „Den Namen meiner Frau anzunehmen, ist Gleichberechtigung, zu gleichen Teilen, wie wir sie unter anderem auch in der Kindererziehung, dem Haushalt, Rücken frei halten, leben – warum nicht auch auf diesem Weg“, fragt Jens Hentschel-Thöricht.

Bei Heiko Eßer-Weidemann waren es mehr praktische Gründe, die für den Doppelname gesprochen haben. Er sei der letzte Weidemann in seinem Familienzweig und wollte den Namen deshalb nicht freiwillig abgeben. Außerdem sei er 50 Jahre mit dem Namen Weidemann herumgelaufen und im Alter wechsele man nicht mehr so schnell seinen Namen, sagt er. Fast hätte Heiko Eßer-Weidemann nur den Namen seiner Frau angenommen, offenbart der Niedercunnersdorfer. Doch die Sentimentalität war am Ende stärker. Andere Varianten als der Doppelname kamen für den 50-Jährigen nicht infrage. So die Beibehaltung beider Geburtsnamen. „Da hätten wir nicht heiraten zu brauchen. Wenn wir eine Ehe eingehen, will ich das auch nicht verheimlichen“, findet der Niedercunnersdorfer. Dass seine Frau, die viele Jahre in der Schkola Jonsdorf tätig war, einen Doppelnamen wählt, war für die Frischverheirateten kein Thema. Denn in diesem Fall hätte es innerhalb der Familie drei verschiedene Namen gegeben: Der 50-Jährige hätte weiter Weidemann geheißen, seine Frau Eßer-Weidemann und die beiden erwachsenen Kinder nur Eßer.

Als die Tochter Ann-Marie vor 24 Jahren das Licht der Welt erblickte, hatte Heiko Eßer-Weidemann darum gekämpft, dass sie seinen Namen annehmen kann. „Da ging kein Weg rein“, sagt er. Bei unverheirateten Paaren erhielten die Kinder seinerzeit den Familiennamen der Mutter. Eine Palastrevolution wollten die Niedercunnersdorfer nicht anzetteln. Inzwischen ist es möglich, dass bei unverheirateten Paaren das Kind auch den Namen des Vater annehmen kann.

Dass man ihn mit Doppelnamen anredet, darauf legt Heiko Eßer-Weidemann nicht unbedingt Wert. „Auf der Arbeit meiner Frau war ich schon immer der Herr Eßer. Ich reagiere auch immer noch auf Herr Weidemann. Unter meinen Kollegen merkt sich kaum jemand den Doppelnamen“, so der 50-Jährige. An mancher Stelle ärgere er sich schon, einen Doppelnamen zu tragen, sagt er ganz offen. „Es gibt Momente, wo ich denke, hättest du doch einen einfachen Namen gewählt.“ Bei offiziellen Dokumenten müsse er nun immer an beide Namen denken. Das sei die Last der Ehe, findet Ines Eßer.

