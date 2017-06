Männer fordern Ausländer zur Rückkehr auf

Mann wendet Freiheitsstrafe ab Görlitz. Ein 41-Jähriger hat sich am Montagmittag im Polizeirevier Görlitz auf der Gobbinstraße erkundigt, warum Polizisten an seiner Wohnung geklingelt hatten. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer offenen Geldbuße bestand. Er bezahlte den zweistelligen Betrag vor Ort und verhinderte so, im Gefängnis eine alternativ fällige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen zu müssen. (szo)

Cannabispflanzen sichergestellt Görlitz. Am Montagabend gerieten Nachbarn sind am Montagabend auf der Rothenburger Straße in Görlitz in Streit geraten und haben letztlich die Polizei gerufen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie auf dem Balkon des 44-jährigen Beteiligten zwei Cannabispflanzen entdeckten. Als die Polizisten die Gewächse sicherstellten, leistete der alkoholisierte Mann Widerstand. Daraufhin nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und brachten ihn mitsamt den Pflanzen zum Polizeirevier. Dort stellte sich heraus, dass der Betroffene umgerechnet 1,74 Promille intus hatte. Nachdem er im Polizeigewahrsam seinen Rausch ausgeschlafen hatte, durfte der Mann die Dienststelle am Morgen wieder verlassen. Er wird sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und für sein Verhalten gegenüber den Polizisten verantworten müssen. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. (szo)

Fernfahrer wird die Weiterfahrt untersagt Görlitz. Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Montagmorgen auf dem Autobahnparkplatz Wiesaer Forst bei Kodersdorf einem Fernfahrer die Weiterfahrt untersagt. Bei der Kontrolle seines Gespanns war den Beamten aufgefallen, dass es länger und höher als erlaubt war. Für die Fahrt hätte der 30-Jährige eine Ausnahmegenehmigung benötigt, die seine Spedition jedoch nicht eingeholt hatte. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit der Ordnungswidrigkeit befassen. (szo)

Bargeld aus Tankstelle entwendet Weißwasser. Unbekannte sind am Montagabend, zwischen 22 und 23.30Uhr, in die Ess-Tankstelle auf der Bautzener Straße in Weißwasser eingedrungen. Die Täter entwendeten Bargeld. Die Schadenshöhe konnte noch nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weißwasser unter 03576 2620 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

Zwei Kite-Surfer gerettet Boxberg. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Boxberg hat am Montagabend am Bärwalder See einen 31-jährigen Kite-Surfer und einen etwa gleichaltrigen Windsurfer gerettet. Die beiden Wassersportler waren in Not geraten, als sie vom böigen Wind abgetrieben wurden und auch nach mehr als einer Stunde auf dem See nicht zurück an Land gelangen konnten. (szo)

Vermissten 16-Jährigen aufgefunden Oderwitz. Eine Mutter hat am Montagnachmittag in Oberoderwitz ihren Sohn als vermisst gemeldet, nach dem dieser weder in der Schule erschienen noch zu Hause anzutreffen war. Offenbar habe sich der 16-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Ein Fährtenhund sowie ein Hubschrauber der Bereitschaftspolizei Dresden kamen bei der Suche nach dem Schüler zum Einsatz. Gegen 22 Uhr fanden Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland den Teenager körperlich unversehrt auf dem Bahnhofsgelände in Niederoderwitz. (szo)

Opel und Renault entwendet Zittau. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag zwei Autos entwendet. Von der Max-Müller-Straße verschwand ein weißer Opel Vivaro. Der etwa vier Jahre alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen ZI XX 606 hatte einen Zeitwert von rund 15000 Euro. Auf dem Karl-Liebknecht-Ring stahlen die Täter einen grauen Renault Trafic. An dem Lieferwagen waren die Nummernschilder ZI CK 1705 angebracht. Den Zeitwert schätzte der Eigentümer auf rund 24000 Euro. (szo)

Zu tief ins Glas geschaut Görlitz. Offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte ein polnischer Kraftfahrer, bevor er sich ans Steuer seines Fiat Palio Weekend setzte. Der 31-Jährige war am Montagabend an der Autobahnanschlussstelle Görlitz von der Bundespolizei angehalten worden. Grund dafür war seine auffällige Fahrweise. Die Beamten hatten zuvor beobachtet, dass der Pkw zeitweise in Schlangenlinie auf dem Weg von Polen nach Deutschland fuhr. Bei der Kontrolle wehte den Beamten eine kräftige Alkoholfahne entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Ein Ermittlungsverfahren, das wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde, übernahm später das Polizeirevier Görlitz. Sorge um seinen oder vielmehr einen Führerschein muss sich der Mann darüber hinaus wohl nicht machen. Polnische Behörden teilten auf Nachfrage mit, dass ihm noch nie eine Fahrerlaubnis zugeteilt wurde. Vor diesem Hintergrund wurde der Vorwurf um das Fahren ohne Fahrerlaubnis erweitert. (szo)