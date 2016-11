„Männer-Abenteuer für guten Zweck“ Vier Langebrücker gehen auf Wüsten-Tour. Auf dem Hof der Radeberger Brauerei gab’s noch ein paar Geschenke.

zurück Bild 1 von 4 weiter Vier Wüstenoldies und ein Brauereichef: Ulrich Knöpfle, Andreas Wiese, Edgar Hartel und Andreas Kasdorf aus Langebrück (v.l.) bekamen von Radeberger-Chef Axel Frech (r.) Wegzehrung und Thermo-Jacken für ihre ungewöhnliche Rallye von Dresden ins afrikanische Banjul. Abenteuer für einen guten Zweck. © Thorsten Eckert Vier Wüstenoldies und ein Brauereichef: Ulrich Knöpfle, Andreas Wiese, Edgar Hartel und Andreas Kasdorf aus Langebrück (v.l.) bekamen von Radeberger-Chef Axel Frech (r.) Wegzehrung und Thermo-Jacken für ihre ungewöhnliche Rallye von Dresden ins afrikanische Banjul. Abenteuer für einen guten Zweck.

Jede Möglichkeit muss genutzt werden, um wichtige Utensilien für die Tour an – oder „über“ – Bord zu verstauen.

Sogar ein eigenes Logo ziert die schmucken Jacken, die Radeberger für die Tour spendiert hat.

Mit auf Tour geht auch die Fußballleidenschaft. Wobei sich Ulrich Knöpfle nicht so recht entscheiden kann …

Fürs erste Heimweh, sagt Radebergs Brauerei-Chef Axel Frech – und stellt vier Fünf-Liter-Fässer Radeberger Pilsner auf den Tisch. „Es gibt ja auch in fernen Ländern gute Biere, aber die Heimatperle gibt’s nur einmal“, schiebt der dann noch augenzwinkernd hinterher.

Und die vier Fässchen haben wahrlich die Chance, eine Menge ferner Länder zu sehen. Jedenfalls dann, wenn sie ungeleert bis ans Ziel der Reise mitreisen dürfen … Auf diese Reise machen sich vier Männer in zwei Teams um den langjährigen Radeberger Polizei-Chef Ulrich Knöpfle aus Langebrück. Ziel ist Banjul im afrikanischen Gambia. „Ein Männer-Abenteuer, aber auch eines für einen guten Zweck“, sagt Ulrich Knöpfle. Denn dieses „Männer-Abenteuer“ ist eine ungewöhnliche Rallye durch sieben Länder. Rund 8 000 Kilometer, über Landstraßen, Feldwege und durch die Wüste. Und das in zwei VW-Transportern. Die werden dann in Banjul in einem großen Fußball-Stadion meistbietend versteigert – und das Geld fließt ebenso wie weitere Spenden in ein Hilfsprojekt, das die „Dresden-Banjul-Organisation“ ins Leben gerufen hat und das vor Ort durch einen dort lebenden Dresdner betreut wird. Ausbildungswerkstätten für Jugendliche, in denen sie Tischler oder Autoschlosser lernen können, mehrere Schulen und auch eine Gesundheitseinrichtung sind in den vergangenen Jahren durch diese Organisation und durch diese ungewöhnliche Rallye entstanden. „Das Geld geht zu hundert Prozent in das Projekt, das hat uns an der Idee begeistert“, macht Ulrich Knöpfle deutlich.

Und so sammelten er und seine Mitstreiter in den vergangenen Monaten nicht nur Geld und Medizinprodukte, sondern zum Beispiel auch Stifte. „Denn die sind knapp in den Schulen in Afrika“, weiß der Langebrücker. Und er freut sich auch, dass die Radeberger Exportbierbrauerei nicht nur vier Bierfässchen und vier Thermo-Jacken spendiert hat, „weil die Nächte in der Wüste sehr, sehr kalt sind“, wie Bauerei-Chef Axel Frech weiß. Sondern Ulrich Knöpfle freut sich auch, dass die Brauerei den Langebrücker Wüsten-Oldies – wie sie sich für die Tour getauft haben – nach ihrer Rückkehr die Chance gibt, einen Dia-Vortrag im Conrad-Brüne-Haus der Brauerei zu halten. Dessen Einnahmen und weitere dort gesammelte Spenden werden dann ebenfalls in das Hilfsprojekt fließen.

Insgesamt 32 Teams

Start ist am 19. November. Einen Tag zuvor gibt’s noch einen medienwirksamen Fototermin „vor Deutschlands schönster Brauerei“, frotzelt Knöpfle. Und spielt damit auf die bekannten Werbespots von Radeberger mit der Dresdner Semperoper an. Denn auf dem Theaterplatz vor der Oper wird sozusagen der offizielle Startschuss ertönen. Dann machen sich insgesamt 32 Teams aus ganz Deutschland auf den Weg. „Nicht alle von Dresden aus, sondern einige stoßen auch auf der Fahrt Richtung Spanien zu uns“, beschreibt der Langebrücker. Seit 2006 machen sich alljährlich Rallyes auf den Weg – und längst ist die Tour eben weit über Dresden hinaus bekannt.

In den nächsten Tagen gibt es für Ulrich Knöpfle, Andreas Wiese, Edgar Hartel und Andreas Karsdorf noch eine Menge zu tun. „Wobei wir den Großteil schon erledigt haben“, sagt Ulrich Knöpfles Team-Kollege Andreas Wiese mit Blick auf die beiden VW-Busse. „Es war ja schon nicht so leicht, die passenden Autos zu finden“, verrät er. Es mussten robuste Transporter mit Dieselmotoren sein. „Denn nur dann nutzen sie den Leuten in Afrika etwas“, weiß er. Taxifahrer zum Beispiel dürften sich dann bei der Versteigerung für die Autos interessieren. „40 000 Leute werden da im Independence-Stadion sein, Wahnsinn!“ Ulrich Knöpfle ist die Vorfreude anzumerken.

Viele Firmen haben geholfen

Wahnsinn sei aber auch, wie groß die Unterstützung für ihr Vorhaben war, ist der Langebrücker begeistert. „Es ist überwältigend, wer uns alles geholfen hat“, kommt er regelrecht ins Schwärmen. „Fast das gesamte Gewerbegebiet in Langebrück hat uns unterstützt, viele Firmen aus Radeberg haben uns Spenden mitgegeben“, zählt er auf. Und eigentlich will er ja keinen der Unterstützer besonders hervorheben, „aber die Kfz-Werkstatt Richter & Starke aus Weixdorf hat unsere Transporter noch einmal auf Herz und Nieren gecheckt, dafür sind wir sehr dankbar“, nennt Ulrich Knöpfle dann doch einen Namen. Und natürlich, sagt er, „ohne unsere Familien wäre das auch nicht gegangen“.

Mitte Dezember werden die Vier wieder zurück sein. Und bei der einen oder anderen „Heimatperle“ dann sicher eine Menge zu erzählen haben …

zur Startseite