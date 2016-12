Männel bringt die Sicherheit zurück

Im Erzgebirge erleben die Fans aktuell ein Déjà-vu, das sie gerne vermieden hätten. 13 Punkte nach 17 Spielen, Vorletzter vor dem FC St. Pauli – das kennen die Anhänger in Lila-Weiß schon aus der Saison vor zwei Jahren. Damals mit bekanntem Ausgang: Aue stieg ab. Doch etwas ist aktuell anders. Nach dem letzten Heimspiel des Jahres waren die Spieler und Verantwortlichen nicht allzu geknickt. Und das trotz eines 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf, in dem Aue aufgrund der gezeigten Leistung zwei Punkte liegen ließ. „Ärgerlich. Wir sind vor dem Tor unglücklich, aber einfach auch zu schlecht“, brachte es Cebio Soukou auf den Punkt. Der Mittelfeldspieler selbst hatte beste Chancen in beiden Halbzeiten vergeben. Seit drei Spielen warten die Auer auf einen Torerfolg.

Fast hätte Aue in der Nachspielzeit noch ein Gegentor gefangen. „Dass wir den Letzten nicht bekommen haben, ist wichtig. Martin Männel hat den brutal gut gehalten“, nannte Clemens Fandrich den Matchwinner beim Namen. Dass der Kapitän 86 Tage nach seiner Verletzung am Ellenbogengelenk wieder auf dem Platz stand, grenzte an ein medizinisches Wunder. „Wir haben keinen großen Abstand. Das ist ein großer Pluspunkt, auch für die Köpfe“, sagte das Auer Urgestein über die Tabellenkonstellation. Männels Rückkehr könnte zum entscheidenden Faktor werden. Es war offensichtlich, dass sich die Abwehr mit ihrem gewohnten Schlussmann sicherer fühlte. (dpa)

