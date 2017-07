Mängel bei jedem dritten Reisebus Im ersten Halbjahr wurden zwischen Görlitz und Dresden mehr als 50 Busse beanstandet. Die Polizei vermutet, dass die Dunkelziffer weit höher liegt.

Im ersten Halbjahr wurden zwischen Görlitz und Dresden über 50 Busse mit Mängeln gestoppt. © dpa

Von den 142 Reisebussen, die Beamte der Verkehrspolizeiinspektion im ersten Halbjahr 2017 auf der Autobahn zwischen Görlitz und Dresden einer umfangreichen Kontrolle unterzogen haben, wurden 54 wegen mehr oder weniger großer Mängel beanstandet. Das erfuhr die SZ auf Nachfrage aus dem Bautzener Autobahnpolizeirevier. In einigen Fällen seien die technischen Mängel an den Bussen sogar so gravierend gewesen, dass die Polizeibeamten dem Bus die Weiterfahrt untersagten und die Passagiere am Rastplatz auf einen Ersatzbus warten mussten.

Reichlich zwei Drittel der beanstandeten Reisebusse kamen laut Polizeistatistik aus Osteuropa, ein knappes Drittel hatte aber auch ein deutsches Kennzeichen. Kontrolliert werden könne nur ein Bruchteil des Busreiseverkehrs auf der Autobahn. Polizeihauptkommissar Rainer Zwikirsch von der Verkehrspolizeiinspektion geht deshalb davon aus, dass es bei diesen Fällen eine hohe Dunkelziffer gibt. (SZ/ju)

zur Startseite