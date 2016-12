Mängel an Straße nach Pesterwitz Die Straße An der Winzerei wurde neu asphaltiert. Doch links und rechts neben der Fahrbahn ist nicht alles topp.

Wochenlang haben sich die Bauarbeiten auf der Straße An der Winzerei zwischen Zauckerode und Pesterwitz verzögert. Die Fahrbahn sollte eigentlich nur einen neuen Asphaltbelag bekommen. Doch wegen ständiger Regenfälle mussten die Arbeiten immer wieder verschoben werden. Jetzt ist der neue Belag fertig, doch der Ärger über die Straße reißt nicht ab.

Wie Pesterwitz’ Ortsvorsteher Wolfgang Schneider (CDU) in der vergangenen Ortschaftsratssitzung mitteilte, seien die Bankette, also die Bereiche unmittelbar links und rechts der Straße, in teils sehr schlechtem Zusta,nd. „Das kann man so nicht stehen lassen“, sagte er. Er habe den Mangel bei der Stadt angezeigt. Diese solle die zuständige Baufirma beheben.

Probleme gibt es auch auf einer Verbindungsstraße im Pesterwitzer Ortszentrum. Die Straße Am Pfarrgarten musste während der Bauarbeiten auf der Straße An der Winzerei als Umleitungsstrecke genutzt werden. „Da ist einiges zerfahren worden“, sagte Schneider. Auch dies solle nun die Baufirma beheben.

Wie Schneider außerdem mitteilte, wird auf der Straße trotz der nun fertigen Asphaltdecke noch eine ganze Weile Tempo 30 gelten. Das liegt an der noch fehlenden Markierung des Mittelstreifens. Dies sei erst Anfang des kommenden Jahres möglich, so Schneider.

Bei den Bauarbeiten wurde die wichtige Verbindungsstraße neu asphaltiert und an einigen Stellen verbreitert. Die Kosten für die Arbeiten betragen rund 110 000 Euro, 80 Prozent davon erhält die Stadt als Fördermittel.

