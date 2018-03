Mängel an Schulgebäude Ingenieure aus Dresden sollen Reparaturen an der Praßerschule in Großröhrsdorf planen. Die waren jahrelang umstritten.

Die Praßerschule in Großröhrsdorf. © Matthias Schumann

Großröhrsdorf. Etwa zehn Jahre nach dem Umbau soll demnächst damit begonnen werden, noch eine Reihe von Baumängeln an der Großröhrsdorfer Praßergrundschule zu beseitigen. Dem geht ein jahrelanger Streit mit einem Architekturbüro voraus. Mit dem musste sich auch das Verwaltungsgericht in Dresden befassen. Mängel an der Blechabdeckung im Dachbereich ausgenommen, konnte ein Vergleich geschlossen werden. Es geht dabei um mehrere 100 000 Euro. Diese Zahlung ist inzwischen erfolgt. Der „Technische Ausschuss“ der Stadt vergab nun die Planungsleistung für die Reparaturen an das Ingenieurbüro Weigel aus Dresden, das schon Erfahrung mit Reparaturen an dem Schulgebäude hat. Rund 44 000 Euro werden für die kommenden Planungsleistungen veranschlagt. Es geht u. a. um Feuchtigkeit von unten im Gebäude und Putzschäden. Wie es mit der Blechabdeckung weiter geht, ist noch nicht abschließend geklärt. (SZ)

