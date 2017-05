Mälzerei wird zum Lagerhaus Das Kaufhaus hat wieder einen neuen Eigentümer und dieser hat wieder große Pläne. Aus den letzten wurde nichts.

Nach der Wende war die Alte Mälzerei auf der Heidestraße ein beliebtes Einkaufszentrum. Doch seit Jahren verfällt es immer mehr, Geschäfte geben auf. Nun kündigt der neue Eigentümer einen Umbau an. © Sven Ellger

Der leere Parkplatz ist ein gewohntes Bild an der Heidestraße. Hauptsächlich verirren sich Stammkunden aus den früheren Glanzzeiten in das einst so beliebte Kaufhaus „Alte Mälzerei“. Auch im Inneren des Gebäudes sieht es nicht besser aus. Viele Geschäfte haben bereits aufgegeben. Im Erdgeschoss gibt es noch einige Läden, darunter das Aktionshaus Wreesmann – seit 25 Jahren, seit dem ersten Tag. Bei Filialleiterin Sabine Fehrmann und anderen ausharrenden Ladenbesitzern keimte vor zwei Jahren Hoffnung auf. Ein neuer Eigentümer versprach den Umbau und neues Leben für die Alte Mälzerei. Doch daraus wurde nichts. Nun ist das Pieschener Einkaufszentrum wieder in neuen Händen. Und der Besitzer hat abermals große Pläne – allerdings ganz anderer Art.

Denn dem Unternehmen Lagerbox aus Frankfurt am Main geht es nicht nur darum, neue Geschäfte anzusiedeln und die Mälzerei wieder zu einem belebten Kaufhaus zu machen. Das Objekt an der Heidestraße soll auch zum Lagerhaus werden. In den oberen Etagen sollen Lagerflächen entstehen, die kurz- oder langfristig angemietet werden können. Wie viele es werden, kann Michel Galka aus der Marketing-Abteilung der Firma noch nicht sagen. „Unsere Planung für die Lagerboxen ist noch in der Entwicklung“, sagt er.

Klar ist aber, dass das Erdgeschoss weiterhin Geschäften vorbehalten sein soll. Dort sucht das Unternehmen auch nach neuen Mietern, um die leer stehenden Gewerbeflächen zu füllen. „Wir sind hier auf der Suche nach Mietern in der Größenordnung von 20 bis 700 Quadratmetern“, sagt Galka. „Interessant wären ein Friseur, ein Nagelstudio, eine Bäckerei – sodass wir einen gesunden Mietermix bekommen.“ Das Unternehmen sei bereits mit Interessenten im Gespräch. Mit wem, will der Marketing-Mitarbeiter aber nicht verraten.

Die verbliebenen Geschäfte sollen nach Möglichkeit erhalten bleiben. Derzeit befinde man sich mit den Besitzern in Gesprächen, so Galka. So gibt es bei manchen den Wunsch, Flächen zu tauschen. Das Unternehmen versuche, eine Lösung zu finden, die möglichst jedem passt. Auch beim Umbau sollen die Ladenbesitzer möglichst wenig beeinträchtigt werden. „Natürlich ist die Aufarbeitung der alten Mälzerei nicht mit einem Pinselstrich getan“, so Galka. Die Umbaupläne werden derzeit erarbeitet. Klar ist bereits, dass es künftig einen zweiten Eingang geben wird – der führt zum nahe gelegenen Edeka-Markt sowie den benachbarten Geschäften an der Großenhainer Straße. So erhofft sich Lagerbox mehr Laufkundschaft.

Bereits im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres soll der Umbau abgeschlossen sein und der neue Lagerstandort eröffnet werden. Und für das Frankfurter Unternehmen wird es nicht der Einzige in der Landeshauptstadt bleiben. Auch an der Ecke Hamburger/Bremer Straße ist ein Einlagerungshaus geplant. Für knapp zehn Euro können die Boxen einen Monat gebucht werden. Selfstorage – so nennt man dieses Konzept der anmietbaren Lagerboxen in Fachkreisen – boome nicht nur in Dresden, so Galka.

Die Knappheit an Wohnraum und die steigenden Mietpreise seien eine Erklärung. „Aber auch für Firmen ist das Einlagern eine Alternative zur Anmietung neuer Räumlichkeiten“, sagt der Marketing-Mitarbeiter. 18 Standorte hat das Unternehmen bereits deutschlandweit, fünf kommen demnächst hinzu – zwei davon in Dresden. Damit ist die Frankfurter Firma aber nicht konkurrenzlos. Der erste Selfstorage-Standort öffnete 2012 auf der Enderstraße. Weitere Angebote gibt es unter anderem auf der Magazinstraße oder An der Schleife. Außerdem bieten auch viele Umzugs- und Transport-Unternehmen Lagerräume an.

Nun bleibt abzuwarten, ob ein weiteres Lagerhaus auf der Heidestraße eröffnet. Der vorherige Besitzer der Alten Mälzerei hatte schließlich schon 2015 die Wiederbelebung angekündigt. Trotzdem ist der leere Parkplatz vor dem einst beliebten Kaufhaus ein gewohntes Bild geblieben.

