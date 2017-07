Mähdrescher in Flammen

Bei Obergurig standen am Sonntagmittag zwei Landmaschinen in Flammen. © Jens Kaczmarek

Die riesige schwarze Rauchsäule war am Sonntagmittag gegen 13 Uhr bereits von Bautzen aus zu sehen: Am Fuße des Mönchswalder Berges bei Obergurig standen gliech zwei Landwirtschaftsmaschinen in hellen Flammen – ein Mähdrescher und ein Traktor nebst Hänger. Die Feuerwehrleute konnten nur äußerst vorsichtig an das große und vor allem extrem heiße Feuer vordringen. Sie löschten das Feuer mittels Schaum ab. Dazu musste die Straße in Richtung Wilthen voll gesperrt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf über eine halbe Million Euro. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. (szo)

