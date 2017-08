Mähdrescher brennt auf dem Feld Von dem Erntekoloss blieb nach drei Stunden Löschen bei Stauda nicht viel übrig. Die Brandursache steht schon fest.

Nur mit Atemschutzgeräten nähern sich die Feuerwehrleute, um den Mähdrescher zu löschen. Im Hintergrund sieht man einen Traktor, der einen Sicherheitsstreifen pflügt. © M. Häßlich

Erntezeit bei knalliger Hitze, eine schwarze Rauchsäule am Horizont, Blaulicht und Martinshorn. Damit ist klar, was passiert ist. Irgendwo brennt ein Mähdrescher. Diesmal auf einem Feld bei Stauda. Fünf Priestewitzer Ortsfeuerwehren und die Feuerwehr Großenhain werden am Sonntag gegen 18.20 Uhr alarmiert. Als sie ankommen, steht der Mähdrescher bereits voll in Flammen. Damit steht für die Kameraden fest, dass es hier nur noch um Schadensbegrenzung geht. Sprich: Das Erntefahrzeug löschen und vermeiden, dass sich das Feuer zu einem großen Feldbrand ausweitet, der unkontrollierbar wird. Eine Fläche von rund 150 mal 50 Meter brennt bereits.

„Wir haben gleich damit angefangen, zu löschen“, erzählt Maik Häßlich, der Stadtwehrleiter der Großenhainer Feuerwehr. Sie ist mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Die Besatzung des Löschgruppenfahrzeugs, in dem ein 2000-Liter-Tank und eine integrierte Schaummittel-Zumischung eingebaut sind, kümmerte sich mit dem Schnellangriffschlauch um den Mähdrescher.

Der Tanker (TLF Wald) mit seinen 4 500 Litern Wasser fuhr den Rand der brennenden Fläche ab und löschte ihn. „Mit den insgesamt 6 500 Litern Wasser in den Tanks kann man eine Weile gut haushalten, aber irgendwann sind sie auch alle“, so Häßlich. Deshalb verlegten die Kameraden aus Gävernitz, Strießen, Priestewitz, Lenz und Baßlitz Schläuche von einem Hydranten in Stauda bis raus auf das Feld. „Diese Zusammenarbeit hat gut funktioniert“, lobt der Großenhainer Wehrleiter. Und auch, dass die Landwirte vor Ort mit ihren Traktoren sofort zur Stelle waren, um erst eine Sicherheitsschneise und später das gesamte gelöschte Feld zu pflügen, sei sehr hilfreich gewesen.

„Trotzdem haben sich die Löscharbeiten über drei Stunden hingezogen“, erzählt Häßlich. Das habe auch an der besonderen Bauart des Mähdreschers gelegen. Es handelte sich dabei um einen Mähdrescher der Marke Claas, der vorn von Gummiketten (wie bei einer Raupe) antrieben wird. „Gummi brennt ewig“, so der Brandinspektor. Und auch das Feuer im Inneren des Fahrzeuges zu löschen, sei nicht einfach gewesen. Mehrere Verkleidungsteile mussten mit einer Rettungssäge abgetrennt werden, was Zeit und Mühe forderte.

Als Brandursache vermutet die Polizei Steine, die ins Schneidwerk gerieten. Dadurch wurde die Lüftung am Mähdrescher zugesetzt. Durch die Überhitzung kam es zum Brand. Mitarbeiter der betroffenen Kmehlener Agrarprodukte GmbH hätten versucht, die Flammen mit Feuerlöschern zu ersticken, berichten Augenzeugen. Vergebens. Der Mähdrescher brannte vollständig aus. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 400 000 Euro an. Lediglich das Schneidwerk konnte gerettet werden, indem der Fahrer es geistesgegenwärtig abkoppelte und den Mähdrescher ein paar Meter zurückfuhr, eher er sich aus dem Führerhaus selbst rettete.

Der Ärger über den Verlust des Mähdreschers ist verständlicherweise groß bei der Kmehlener Agrarprodukte GmbH. Dessen Geschäftsführer Volkmar Zietzschmann wollte das Unglück nicht auch noch kommentieren.

„Uns ist auch schon ein Mähdrescher abgebrannt“, sagt Marcus Bertelsmeier von der Agrartechnik Vertrieb Sachsen GmbH in Ebersbach. „Das kann immer und überall passieren.“ Er verkauft Erntefahrzeuge der Marke New Holland.

Bertelsmeier verweist auf einen anderen Vorfall: Erst eine Woche zuvor waren ein Mähdrescher und ein Traktor auf einem Rapsfeld bei Obergurig (Landkreis Bautzen) abgebrannt. Gesamtschaden: eine halbe Million Euro. Dass es sich bei dem Mähdrescher ebenfalls um einen Claas handelt, hält er für Zufall. Er kenne jedenfalls keine Statistik, die besagt, dass Claas-Mähdrescher anfälliger seien als andere Marken. Zwar würde von Herstellern technologisch vieles unternommen, um Mähdrescherbrände zu vermeiden, „aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.“

