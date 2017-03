Mädchen vermisst Bei der Suche nach einer 15-Jährigen bittet die Polizei um Hilfe. Und es ist noch mehr passiert.

zurück Bild 1 von 2 weiter © dpa

Die 15-jährige Sophia-Jay G. aus Mittweida wird vermisst.

Seit dem 6. März wird die 15-jährige Sophia-Jay G. vermisst. Die Teenagerin verließ an diesem Montag, gegen 18.15 Uhr, eine Einrichtung in der Niedergasse in Mittweida und ist seitdem verschwunden. Die Vermisste ist etwa 1,64 Meter groß, schlank und hatte zuletzt auffällig bunte, mittellange Haare. Am Tag ihres Verschwindens trug sie schwarze enge Jeans, einen schwarzen Pullover mit dem Aufdruck „Grenzgänger“, eine olivgrüne Jacke, ein weißes Nike-Basecap sowie grün-weiße Nike-Turnschuhe. Zudem hatte das Mädchen einen schwarzen Turnbeutel (getragen als Rucksack) bei sich. Möglicherweise hält sie sich derzeit im Raum Mittweida, Chemnitz, Dresden oder Freital auf.

Polizeibericht vom Dienstag zurück 1 von 4 weiter Einbruch in Agrargenossenschaft Colmnitz. Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Agrargenossenschaft an der Nordstraße in Colmitz ein und stahlen verschiedene Werkzeuge. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. Drei Gesuchte aufgegriffen Pirna. Am Sonntag haben die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bei ihren Kontrollen auf der A17, gleich drei Gesuchte kurz hintereinander aufgegriffen. Gegen 10 Uhr war für einen montenegrinischen Staatsangehörigen die Reise erst mal beendet. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 823,50 Euro verurteilt worden war. Seine Fahrt konnte er aber fortsetzen, nachdem er die noch offene Geldstrafe beglichen hatte. Zwei Stunden später ging es für einen Rumänen auf direktem Weg in die JVA nach Dresden. Der 81-Jährige verbüßt jetzt eine 48-tägige Ersatzfreiheitsstrafe, zu der er vom Amtsgericht Hannover wegen Erschleichens von Leistungen in acht Fällen verurteilt worden war. Den dritten Gesuchten verhafteten die Beamten gegen 15.45 Uhr. Der 36 Jahre alte Bulgare war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 473,50 Euro verurteilt worden. Nachdem er die Geldstrafe bei den Polizisten beglichen hatte, konnte er seine Reise jedoch fortsetzen. Einbruch in Rekohaus Langenwolmsdorf. Unbekannte sind in ein Rekohaus an der Stolpener Straße in Langenwolmsdorf eingebrochen. Entdeckt wurde das am Montag. Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und stahlen diverse Kupferrohre sowie einige Heizkörper aus dem Gebäude. Der entstandene Schaden wurde mit rund 500 Euro angegeben. Unfall beim Einparken Neustadt. Auf der Rosa-Luxemburg-Straße stieß am Montagvormittag der 65-jähriger Fahrer eines Audi beim Einparken mit seinem Auto gegen einen BMW und schob diesen auf einen weiteren BMW. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe und hat folgende Fragen: Wer hat Sophia-Jay G. seit dem Abend des 6. März gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mittweida unter Telefon 03727 9800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

