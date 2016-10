Mädchen verjagt Einbrecher Zwei Männer sind ein Einfamilienhaus in Bad Muskau gelangt. Doch entwenden konnten sie nichts. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Symbolbild. © Andreas Gebert/dpa

Zwei Männer sind am Donnerstagnachmittag in Bad Muskau durch die unverschlossene Haustür in ein Einfamilienhaus am Schmalen Weg gelangt. Sie durchsuchten im Erdgeschoss mehrere Schränke, teilt die Polizei mit. Als eine 15-Jährige die Unbekannten überraschte, flüchteten diese. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Einer der Täter trug einen dunkelblauen Overall.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer die Männer in dem Wohngebiet oder auf der späteren Flucht gesehen hat, soll sich an das Polizeirevier Weißwasser unter 03576 2620 oder jede andere Dienststelle wenden. (SZ)

