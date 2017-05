Mädchen undJungs im Landesfinale Im Schul-Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ feiern die Teams aus Bautzen und Bischofswerda Erfolge.

Die Bischofswerdaer Teams. Bei den Jungen starteten Dominik Malke, Adrian Katzer, Felix Bittner, Albrecht Vetter, Jaime Töppel, Cedric Poike und Cajus Wolf. Die Mädchen traten mit Nandini John, Johanna Liebisch, Friederike Baumert, Celine Wendisch, Cecilia Eisold, Hannah Kochan, Finja Preißler und Anna Böhme an. © privat

. Nach dem Einzug ins Landesfinale von mehreren Schulteams in den Ballsportarten ist dieses Kunststück jetzt auch den Leichtathletik-Mädchen gelungen. Im Bautzener Stadion Müllerwiese trafen sich insgesamt 30 Schulmannschaften aus ganz Ostsachsen in zwei Altersklassen. Das Bischofswerdaer Mädchen-Team siegte mit deutlichem Vorsprung in der WK IV (5.-7.Klasse), wobei einige Athleten herausragende Einzelleistungen und neue Schulrekorde erzielten.

Allen voran Johanna Liebisch, die den Goethe-Rekord der 7. Klasse im Hochsprung auf 1,45 Meter verbesserte. Aber auch Finja Preißler steigerte die Bestleistung im Weitsprung der 6. Klasse auf 4,52 Meter. In der fünften Klasse lief Anna Böhme einen neuen Rekord über 800 Meter (2:44,2 Min.). Cecilia Eisold verbesserte die Höchstmarke der Fünftklässler im 50-Meter-Sprint auf 7,5 Sek. Damit haben nun alle Mädchen die Chance, am 13. Juni in Chemnitz beim sächsischen Landesfinale ihre Leistungen zu bestätigen oder nochmals zu steigern.

Verletzung im Jungen-Team

Das Bischofswerdaer Jungen-Team musste bereits in der WK III (6.-8. Klasse) starten und war durch die Verletzung eines Athleten nicht voll einsatzbereit. Am Ende stand immerhin der vierte Platz auf der Urkunde. Trotzdem gab es auch hier einige Spitzenleistungen zu verbuchen. Allen voran Dominik Malke, der den Schulrekord im Weitsprung der 7. Klasse auf 4,85 Meter verbesserte. Außerdem stellte er über 75 Meter in 9,3 Sek. eine weitere neue Höchstmarke für das Goethe-Gymnasium auf. Cajus Wolf lieferte in 2:39 Min. eine sehr gute 800-Meter-Zeit ab und Felix Bittner stieß die vier Kilogramm schwere Schüler-Kugel auf 10,79 Meter.

Ein großer Erfolg für das Bautzener Schiller-Gymnasium gelang auf der Müllerwiese Wischeslaw Lisnewski, Lucas Thiel, Oskar Zschau, Peter, Wresinski, Florian Ullrich, Justin Dorka und Fedor Thielscher. Sie gewannen überraschend in der WK IV und sind damit ebenfalls beim Landesfinale in Chemnitz dabei. Trotz denkbar ungünstigster Vorbereitungsbedingungen auf diesen Wettkampf mit kalten Temperaturen und der lange Zeit gesperrten Müllerwiese ging das Schiller-Gymnasium mit einer Mädchen- und zwei Jungenmannschaften an den Start.

Alle Wettkämpfer waren hochmotiviert und erzielten dabei gute Einzelergebnisse. In der WK III gab es am Ende die Bronzemedaille für die Schiller-Jungen. Noch mehr Grund zur Freude hatten dann die jüngeren Starter in der WK IV, die sich gegen die Konkurrenz durchsetzen konnten. Bleibt abzuwarten, wie sich die Mannschaften aus dem Landkreis in drei Wochen beim Landesfinale behaupten können. Das Bundesfinale der Leichtathleten steigt dann im September in Berlin. (tzu/ir)

