Mädchen schwer verletzt Eine Neunjährige stürzt an einer Bushaltestelle. Ein vorbeifahrender VW-Fahrer hat keine Chance.

© dpa

Eine Neunjährige ist am Dienstagnachmittag an der Bushaltestelle am Stadtwall in Bautzen gestürzt und von einem vorbeifahrenden Auto erfasst worden. Durch die Kollision mit dem Volkswagen erlitt das Mädchen schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 61-jährige Autofahrer hatte den Zusammenstoß nicht verhindern können. (szo)

