Mädchen in Görlitz wochenlang drangsaliert Polizei ermittelt schnell die Täterin: eine 17-Jährige.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Görlitz. Ein syrisches Mädchen ist seit Ende November in Görlitz in mehreren Fällen beleidigt und geschlagen worden. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mit.

Die Angriffe auf die 17-Jährige erfolgten, wenn die Jugendliche einen Bus von der Bahnhofstraße aus benutzte. Das Mädchen erlitt dabei sichtbare, dennoch leichte Verletzungen.

Nach dem der Polizei am Donnerstag diese Vorfälle bekannt geworden waren, konnte sie bereits am Freitagmorgen die Angreiferin auf der Bahnhofstraße identifizieren. Es handelt sich um eine 17-jährige Deutsche.

Die Untersuchungen der Ermittler des Reviers dauern an und werden sich mit den Gründen ihrer Handlungen befassen, so ein Polizeisprecher. (szo)

zur Startseite