Mädchen bekommt vorläufige Schulbegleitung Ein Beschluss des Sozialgerichts garantiert dem an Diabetes Typ I leidenden Kind Hilfe bis zu den Herbstferien.

Bis zu den Herbstferien erhält eine achtjährige Diabetikerin aus Volkersdorf vorerst Schulbegleitung während des Sportunterrichts. Dadurch soll die Intervention bei einer Entgleisung des Blutzuckers auf Kosten der Krankenkasse abgesichert werden. Wie Pressesprecher Richter Hans von Egidy am Dienstag informierte, hat das Sozialgericht Dresden am 4. August einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Das Mädchen erkrankte 2012 an Diabetes Typ 1 und wird mit einer Insulinpumpe behandelt (die SZ berichtete). Die AOK Plus bewilligte während des Schulbesuchs fünfmal täglich die Blutzuckermessung durch eine Fachkraft. Die Mutter des Kindes beantragte allerdings, dass das Mädchen dauerhaft beobachtet werden müsse. Nur so könne der Gefahr von Blutzuckerentgleisungen während der Schul- und Hortzeit begegnet werden.

Die 18. Kammer des Sozialgerichts Dresden hat dem Eilantrag teilweise stattgegeben. Die Krankenkasse hat es nach Ansicht des Gerichtes versäumt, den Sachverhalt durch eine Begutachtung des Mädchens umfassend aufzuklären. Die Hospitation einer Sozialarbeiterin an einem Vormittag in der Schule brachte keine belastbaren Ergebnisse. „Ihre Aussagen sind teilweise widersprüchlich“, befand das Gericht. Allerdings habe die durch einen Rechtsanwalt vertretene Antragstellerin nicht dargelegt, wie oft es in der Vergangenheit trotz Insulinpumpe zu Blutzuckerentgleisungen kam. „Einen umfassenden Anspruch auf tägliche Schulbegleitung hat sie damit nicht glaubhaft gemacht.“

Andererseits ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass im Sportunterricht eine besondere Gefahr besteht. Daher sprach das Sozialgericht dem Kind vorläufig bis zu den Herbstferien eine Schulbegleitung zum Sportunterricht auf Kosten der Krankenkasse zu. Der Krankenkasse bleibe so genügend Zeit, den genauen Begleitungsbedarf aufzuklären. (SZ)

