Mädchen bei Zusammenstoß verletzt Eine 15-Jährige muss mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie wurde von einem Pkw erfasst.

© Symbolfoto: dpa

Einen Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin (15) und einem Pkw Toyota (Fahrer: 19) gab es am Dienstag, gegen 17.50 Uhr, auf der Roßweiner Straße. Dabei erlitt die 15-Jährige Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Am Auto entstand laut Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von etwa 2 000 Euro. (DA)

