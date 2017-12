Mädchen bei Unfall verletzt Eine Elfjährige überquert hinter einem Bus die Straße und wird von einem Auto erfasst. Das Kind hat Glück im Unglück.

Symbolfoto © ADAC

Riesa. Bei einem Verkehrsunfall auf der Strehlaer Straße in Riesa ist am Freitagnachmittag ein elfjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Das Kind hatte laut Polizei um 14.45 Uhr hinter einem Linienbus die Straße überqueren wollen. Dabei wurde das Mädchen von einem Kia erfasst, der auf der Gegenspur in Richtung Hafenbrücke unterwegs war. Die Elfjährige musste mit einem Rettungshubschrauber nach Dresden ins Klinikum geflogen und operiert werden. Nach Angaben ihrer Mutter geht es dem Mädchen mittlerweile wieder etwas besser.

Das Kind hatte noch einmal Glück im Unglück. Ähnliche Unfälle endeten in der Vergangenheit bereits tödlich. So war im Sommer 2015 auf der Leutewitzer Straße ein 20-Jähriger gestorben. Auch er war hinter einem Bus über die Straße gelaufen und von einem Pkw erfasst worden. Der Unfallfahrer wurde damals zu einer Geldstrafe verurteilt, weil ihm das Gericht eine Mitschuld attestierte.

