Mädchen bei Unfall schwer verletzt Eine Siebenjährige ist in Löbau von einem Auto angefahren worden. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus.

Löbau. In Löbau ist ein siebenjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstagnachmittag mitteilte, war das Mädchen am Montagnachmittag an der Handwerkerstraße zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen.

Der 63-jährige Fahrer eines Renault Megane konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. (szo)

