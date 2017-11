Mädchen bedrängt In Freital hat ein Mann eine 12-Jährige gepackt, geküsst und ist dann weggelaufen. Nach ihm wird nun gesucht.

© Marko Förster

Am späten Montagabend hat ein Unbekannter ein Mädchen an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Döhlen bedrängt. Die Zwölfjährige hielt sich gegen 20.30 Uhr mit sieben Freundinnen in Höhe der Buswendeschleife auf, als sich ein Mann zu ihnen gesellte. Nach einem kurzen Gespräch packte er das Mädchen plötzlich, zog es an sich und küsste es auf die Wange. Dann lief er in Richtung Zauckerode davon.

Der Mann wird nach Polizeiangaben als Südländer im Alter von 30 bis 35 Jahren beschrieben. Er war zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, schlank und dunkelhaarig. Der Unbekannte trug eine Brille mit dunklem Rahmen und war mit einer olivgrünen Winterjacke mit Fellkapuze bekleidet.

Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 3 weiter Alarmanlage vertreibt Einbrecher Dresden-Gittersee. Wahrscheinlich in der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte die Zugangstür einer Gaststätte an der Potschappler Straße aufgehebelt und sind eingebrochen. Dabei lösten sie die Alarmanlage des Objektes aus, die schlug die Täter in die Flucht. Nach einem ersten Überblick wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 3000 Euro. Nach Parkplatzrempler weggefahren Neustadt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Montagvormittag, zwischen 9.30 und 10 Uhr, einen blauen Toyota Auris auf dem Kaufland-Parkplatz an der Wilhelm-Kaulisch-Straße. Dabei wurde die hintere linke Fahrzeugseite des Toyota in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher ist weggefahren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Blechschaden auf Wanderparkplatz Bad Schandau. Auf einem Wanderparkplatz an der B172, unweit des Ortseingangs Schmilka, stieß am Dienstagnachmittag ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen silbergrauen Citroen C4 und beschädigte dessen Front. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu den beiden Parkplatzremplern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sebnitz, Telefon 035971 850, oder der Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233 zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche den beschriebenen Mann kennen oder nähere Angaben zu seiner Identität machen können. Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen. (szo)

zur Startseite