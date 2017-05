Mädchen angefahren und liegengelassen

Die Frau war mit einer roten Kawasaki auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Grumbach und Fördergersdorf unterwegs, als ihr in ihrer Fahrspur ein silberfarbener Kleinwagen entgegenkam. Die 29-Jährige musste ausweichen und kam zu Fall. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Grumbach fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern.

Gegen 19:45 Uhr kontrollierten die Beamten einen 30-jährigen Tschechen in Hellendorf. Bei dem 30-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe (523,50 Euro) verurteilt worden war, welche er bisher nicht bezahlt hatte. Da der 30-Jährige zum Zeitpunkt der Kontrolle vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand und auch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, wurde der Sachverhalt an die Landespolizei Sachsen übergeben.

Am Sonnabend kontrollierten die Beamten auf der Autobahn einen Tunesier (35), der wegen Diebstahls gesucht wurde. Nachdem er die noch offene Geldstrafe (273 Euro) beglichen hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen. Kurz darauf war die Fahrt für einen 38-jährigen Bulgaren beendet. Für ihn ging es direkt von der Autobahn in die JVA nach Dresden, da gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs vorlag.

Lkw-Teile gestohlen

Wilsdruff. Am Sonntag zerschnitten Unbekannte den Zaun eines Firmengrundstückes am Frankenring in Kesselsdorf und begaben sich anschließend auf das Gelände. Dort bauten sie an einem Volvo-Sattelzug die komplette Frontverkleidung inklusive Fahrer- und Beifahrertür ab und entwendeten die Teile im Gesamtwert von rund 20.000 Euro. Gleiches versuchten die Unbekannten an einem weiteren Sattelzug. Dabei wurden sie offenbar gestört, sodass nur einige Schrauben fehlten. Sachschadensangaben liegen noch nicht vor.