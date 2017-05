Mächtiges Gewusel Mehr als 600 Gäste werden am Sonntag zum Kinderfest im Volksbankstadion in Neustadt erwartet.

Auch beim Kinderfest im vergangenen Jahr war im Volksbankstadion in Neustadt einiges los. © Archivfoto: Steffen Unger

Kindertagsfeste gibt es viele, doch nur bei wenigen herrscht so viel Trubel wie beim Kinderfest im Volksbankstadion in Neustadt. Am Sonntag, dem 28 Mai erwartet der Veranstalter SSV Neustadt zwischen 600 und 700 Kinder und Eltern zur großen Fete. „Wir haben zur achten Ausgabe unseres Kinderfestes wieder jede Menge Programmpunkte vorbereitet“, verrät Michael Stephan vom Verein.

Los geht es um 10 Uhr mit dem Kindergartenturnier. Acht Einrichtungen aus der Region schicken ihre Mannschaften aufs Feld. Dieses Jahr ist beispielsweise das erste Mal der Nachwuchs aus Dürrröhrsdorf-Dittersbach mit dabei. Danach können sich die Kinder bei verschiedenen Stationen austoben: Es gibt einen Mini-Traktor-Parcours, eine Hüpfburg und eine Bastelstraße. „Wir wollen nicht nur den fußballbegeisterten Kindern etwas bieten“, betont Michael Stephan. Alle Angebote sind kostenlos, Verpflegung gibt es zum kleinen Preis.

Das Festwochenende mit Konzert am Sonnabend und Kinderfest am Sonntag erfordert eine aufwendige Planung. Rund 30 Ehrenamtliche sind über mehrere Tage hinweg beschäftigt, sagt Michael Stephan. Unterstützung kommt auch von Sponsoren aus der Region.

