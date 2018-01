Mächtige SPD-Verbände setzen Schulz unter Zugzwang

Diese Unzufriedenen in der SPD, die sich "mit den Ergebnissen der Sondierungen über eine große Koalition nicht zufrieden geben" sind vor allem lautstark am Schreien und damit viel aufgeregter als diejenigen, die der nächsten Beteiligung an der Bundesregierung zustimmen werden. Und die Medien verstärken genüsslich jede Gegenstimme mit Namensnennung und in allen Posen - auch in ständiger Wiederholung, falls kein anderer Verweigerer auftritt. So entsteht ein großes Anti-Flair. - Dass der Vorsitzende für diese Entscheidung einen Parteitag entscheiden lassen will, war genauso unnötig, wie vorher seine Anbitionen zur Opposition.- Genossen: es folgen noch die Koalitionsverhandlungen! Da könnt Ihr in den 15 Ressorts noch einmal alles vorher behandeln, was dann in 4 Jahren Regierungsarbeit erreicht werden soll! So geht die Mühle! Und nun erklärt das bitte intern Euren innerparteilichen Zweiflern, Gegnern und Ablehnern!