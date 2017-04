Mächtig gewaltig, Egon! Die Olsenbande zieht auch beim zweiten Mal: Am Sonnabend gingen zum Vorverkaufsstart fürs Bautzener Sommertheater fast 10 000 Karten weg.

Egon Olsen hat wieder ganze Arbeit geleistet: Mit Handschuhen und Stethoskop war er beim Vorverkaufsstart fürs Bautzener Sommertheater in seinem Element. Und am Ende hatte er gut lachen über die große Resonanz der Olsenbanden-Fans. © Carmen Schumann

Für Klaus Pannasch aus Bautzen und seinen Schulkumpel Klaus-Dieter Berger aus Steina gehört es schon zum guten Ton, sich zeitig um Karten für das Bautzener Sommertheater zu bemühen. Denn die beiden verbinden den Besuch auf der Ortenburg jedes Jahr mit einem Klassentreffen. Da benötigen sie natürlich viele Karten, und zwar zusammenhängende. Als sie am Sonnabend um 8.20 Uhr an der Theaterkasse auftauchen, sind sie bei Weitem nicht die Ersten. Veronika Lehmann steht schon seit 5 Uhr da. Es ist ihr wichtig, dass sie gute Plätze für den 8. Juli bekommt. Denn da reist ihr Sohn extra aus Basel an. „Sein Flug ist schon gebucht“, sagt sie. Da muss alles wie am Schnürchen klappen. Das tut es auch jetzt: Pünktlich um 11 Uhr öffnet sich die Tür zur Theaterkasse für Veronika Lehmann und all die anderen, die stundenlang geduldig ausgeharrt haben.

Zuvor gab’s den obligatorischen Startschuss aus der Kanone der „Langen Kerls“, die natürlich auch in der diesjährigen Sommertheater-Aufführung „Die Olsenbande wandert aus“ in Nebenrollen glänzen werden. Doch bevor die Uniformierten ihren Startschuss abfeuern konnten, fuhren die Haupthelden Egon (Olaf Hais), Benny (Istvan Kobjela) und Kjeld (Rainer Gruß) in ihrem Oldtimer der Marke Chevrolet Belair vor, um auf der improvisierten Bühne eine der ersten Szenen aus dem Stück zum Besten zu geben.

Rekordergebnis am ersten Tag

Benny will diesmal Egon die Show stehlen. Er hat selbst einen Coup vorbereitet. Mit einem Häschen überlistet er die Alarmanlage, und es gelingt ihm sogar, den Geldschrank der Marke Francis Hunter zu knacken. Doch er hat die Rechnung ohne Egon gemacht. Der muss nämlich dringend wieder ins Gefängnis, um dort einen noch viel größeren Coup auszubrüten. Deshalb löst er die Alarmanlage aus und wird wunschgemäß von der herbeigeeilten Polizei abgeführt. Mit dabei ist auch der „Running Gag“ aus dem Vorjahr, die Frau, die immer erschrickt, dargestellt von Gabriele Rothmann, sowie ein leicht vertrottelter Wachmann, den Torsten Schlosser mimt. Der Vorgeschmack auf das, was da ab 8. Juni über die Bühne auf der Ortenburg gehen soll, verkürzt den Wartenden die Zeit. Die Schlange ist diesmal so lang, wie schon lange nicht mehr. Sie windet sich über den gesamten Theater-Vorplatz bis in die Schilleranlagen. – Als Theatersprecherin Gabriele Suschke nach Kassenschluss um 18 Uhr Bilanz zieht, kann sie ein Rekordergebnis vermelden. Bereits nach dem ersten Vorverkaufstag sind nahezu 10 000 Tickets vergeben, 9 940 Stück, um genau zu sein. „Das ist ein Viertel aller verfügbaren Karten“, sagt Gabriele Suschke.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden beim Vorverkaufsstart 3 500 Karten mehr verkauft. Da die Zuschauertraverse in diesem Jahr um rund 200 Plätze erweitert wird, stehen pro Vorstellung 1 200 Plätze zur Verfügung. Geplant sind für den 22. Bautzener Theatersommer insgesamt 34 Vorstellungen. Zu Ende gehen die Open-Air-Aufführungen mit dem dänischen Gauner-Trio am 16. Juli. In den Kulissen des Theatersommers findet außerdem am 22. Juni die Eröffnung des Internationalen Folklorefestivals statt.

