Mächtig gewaltig Um die Filmwelt und Trophäen geht es beim Theaterabend der Oberschule. Dabei spielen drei Gauner und der Trabi eine Rolle.

Die jüngsten Laiendarsteller der Oberschule Leisnig haben sich beim Theaterabend mit einer Szene der Olsenbande in die Herzen des Publikums gespielt. „Mächtig gewaltig“, wie der Bandenchef zu sagen pflegte, war das gesamte Abendprogramm. © André Braun

Leisnig. Was mit Schiller und Shakespeare begonnen hat, wurde am Freitagabend mit Goethe fortgesetzt. Aber nicht nur. Die Schüler der Oberschule Leisnig brachten Sternstunden aus Film, Fernsehen und Literatur auf die Bühne. Als Preise verliehen sie den Goldenen Apianus – angepasst an den Namensgeber ihrer Schule Peter Apian.

Dabei ging es schon ziemlich traditionell zu – und professionell. Denn gleich zu Beginn stürmte der Sicherheitsdienst durch die Zuschauerreihen. Deren Mitarbeiter gehören inzwischen nicht nur bei Veranstaltungen mit Prominenten zum gewohnten Bild. In der Aula der Oberschule jedoch mussten die beiden Sicherheitsfrauen höchstens in Sachen Klamauk tätig werden. Und so startete der Abend schon höchst humorvoll. Die ersten Lacher allerdings bekam unfreiwillig derjenige, der den Vorstellungsbeginn einläutete. Denn die Glocke landete zunächst einmal mit großem Scheppern auf dem Boden.

An der Ursprungsidee festhaltend, folgten darauf wieder nahezu alle Talente, die die Oberschule Leisnig zu bieten hat. Eltern, Großeltern, Geschwister und weitere Gäste füllten die Aula bis auf eine Handvoll Plätze. Als sich ihre Kinder auf die Bühne bewegten, hielt es manche Eltern in den hinteren Reihen nicht mehr auf den Stühlen. Daumendrücken war angesagt, bis die überwiegend fehlerfreien Auftritte mit Applaus bedacht werden konnten.

Geboten bekamen die Zuschauer eine bunte Palette von dem, was Film und Fernsehen an Großem hervorgebracht haben. Für die nächsten Lacher sorgten die drei Gauner der Olsenbande. Wie in den Filmen missglückte der Coup und Egon musste sich von Polizisten abführen lassen. Es folgte der bekannte Fernsehsketch von Loriot. Im Studio 13 konnten Zuschauer miterleben, was Lustiges passiert, wenn Schauspieler die Anweisungen ihrer Regisseurin zu wörtlich nehmen. Eher zum Nachdenken regte eine Pantomime an, in der es um Ausgrenzung von Andersaussehenden ging. Wieder viel zu lachen gab es in einem Ausschnitt aus „Go Trabi go“. Der Film wurde mit einem Apianus in der Kategorie Komödie ausgezeichnet. Besonders begeistert zeigte sich das Publikum von der „Pappe“, wie der Trabant auch genannt wurde, in Form einer Papprequisite.

Nach einer Szene aus Goethes „Faust“, einem Auftritt der Schulband, Musik- und Rezitationsstücken kamen wieder jene Gäste auf ihre Kosten, die sich gern überraschen lassen. Diesmal reimten die Schüler Episoden aus Robin Hood und dem Science-Fiction-Film E.T.: Das ist der Bringer, zum Abschluss leuchtet sein Finger...

Auch Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas hatte sich eine Überraschung bis zum Schluss aufgehoben. Sie verlieh ihrerseits Trophäen an Torsten Meyer, Jens Liebing und Robert Müller. Die drei Lehrer hatten den Theaterabend organisiert und mit den Schülern vorbereitet. Als Mitveranstalter trat der Schulförderverein auf. Er nutzte die Gelegenheit und sammelte Geld für das Projekt Roberta. Damit wird das Programmieren leicht gemacht.

zur Startseite