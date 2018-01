Madlenka ist zurück In Bischofswerda wird seit dieser Woche wieder slowakisches Bier gezapft. Gastwirt Tibor Bujnak wagt nach vier Jahren einen zweiten Anlauf.

Tibor Bujnak steht seit ein paar Tagen im „Madlenka“ an der Bahnhofstraße wieder hinterm Tresen. Gezapft wird „Goldener Fasan“, ein slowakisches Premiumbier. © Steffen Unger

Bischofswerda. Der Chef kocht selbst. Vorerst sind es vier Gerichte, die auf der Karte stehen, die in diesem Fall eine schwarze Tafel im Schaufenster ist: Zigeunerbraten, Geschnetzeltes, gebratener Käse und gebratener Hackepeter. Dazu zapft Tibor Bujnak slowakisches Bier der Marke „Goldener Fasan“, das Glas zwei Euro. Für den 63-Jährigen, der vor rund 20 Jahren aus der Slowakei nach Deutschland kam, ist es das beste Bier, das es überhaupt gibt.

„Schreiben sie nicht so viel. Schreiben sie nur: Madlenka ist zurück“, sagt Tibor Bujnak. Das „Madlenka“ an der Bahnhofstraße in Bischofswerda gab es schon einmal. Tibor Bujnak eröffnete es im Herbst 2013 gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin. Trotz moderater Preise sowie slowakischer, tschechischer und österreichischer Küche fand das Lokal nicht den erhofften Zuspruch. Die Gaststätte wurde geschlossen. Das Paar trennte sich. Zeitweilig standen die Räume in den vergangenen Jahren leer, zeitweise waren sie vermietet an den Betreiber eines Döner-Geschäftes. Nun also wieder zurück zum „Madlenka“. Für seinen zweiten Versuch nennt Tibor Bujnak zwei Gründe: Zum einen habe er in den Ausbau und die Einrichtung des Gastraumes viel Geld und Arbeit investiert. Es wäre schade, wenn das nicht genutzt würde. Zum anderen fehle in Bischofswerda eine Kneipe, wo man sich am Abend mal zum Bier treffen kann. Zu einer Stadt mit 11 000 Einwohnern gehöre so etwas dazu.

Das neue „Madlenka“ ist genau so wie das alte eingerichtet. Blickfang ist der kompakte, dunkle Tresen. Die Tische und Stühle sind dieselben – und noch so gut wie neuwertig. Tibor Bujnak hatte sie all die Jahre gut eingelagert. Auf den Tischen liegen Platzdeckchen mit der Aufschrift „Das Essen ist fertig“. Was der Wirt seinen Gästen serviert, wird frisch gekocht. Etwa 20 Minuten müsse man von der Bestellung an warten, sagt er. Im Unterschied zu früher werden zu den Fleischgerichten jetzt keine Knödel, sondern Kartoffeln angeboten. Vorerst konzentriert sich Tibor Bujnak aufs Abendgeschäft. Geöffnet ist von 16 bis 22 Uhr an allen sieben Tagen in der Woche. Als Spezialität aus seiner Heimat empfiehlt der Wirt neben dem Bier auch Tatra-Tee, einen Kräuterlikör.

Fast alles in Eigenleistung

Draußen am Lokal hängt das Zeichen der Biermarke. Nachts ist es beleuchtet. So etwas fällt auf in der ansonsten tristen Bahnhofstraße. Innen steht in einer Ecke die Gitarre, so wie im alten „Madlenka“. Tibor Bujnak spielt gelegentlich darauf. Sicher auch, wenn ihn Gäste darum bitten. Neu ist ein Fernseher neben dem Tresen.

Tibor Bujnak kaufte vor rund sieben Jahren das Haus an der Bahnhofstraße, das einst die „Blumenwelt Schleinitz“ beherbergte. Er baute das ehemalige Geschäft zur Gaststätte um – fast alles in Eigenleistungen und ohne Kredit. Darauf ist er stolz, und er nimmt in Kauf, dass der Umbau nur in Etappen vorangeht. Früher oder später möchte er auch die vier Wohnungen in den beiden Stockwerken über der Gaststätte modernisieren. Alles eine Frage der Zeit und des Geldes. Erst einmal hofft er, dass sein zweiter Anlauf in der Gastronomie gelingt. Wenn das der Fall ist, hat er schon eine nächste, kleinere Baustelle im Blick: eine Durchreiche ins Treppenhaus, wo er künftig auch außer Haus verkaufen kann.

