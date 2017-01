Made in Sörnewitz Uwe-Thomas Schade ist einer der letzten Büchsenmachermeister in Sachsen. Mit einem Fuß steht er immer im Gefängnis.

Uwe-Thomas Schade ist seit über 30 Jahren Büchsenmachermeister und Kunstschmied. Seine Werkstatt hat er sich in einem alten Kuhstall eingerichtet. In einem Neubau könne er nicht arbeiten, sagt der 59-Jährige. Da würden ihm keine Ideen für sein Handwerk kommen.

Diese beiden Waffen hat Schade als Jugendlicher gebaut. Damit überzeugte er bei seiner Bewerbung.

Früher war Werkzeug knapp, heute ist jeder Quadratzentimeter der Werkstatt damit belegt.

Mit 14 hat Uwe-Thomas Schade seine erste Waffe gebaut. Zu DDR-Zeiten, als es weder anständiges Werkzeug noch Material dafür gab und solche Hobbys streng verboten waren. Die Gewehrläufe sind Wasserleitungen, die er für seine Zwecke verändert hat, ein Stück Holz besorgte er sich beim Tischler.

Noch heute hängen die Büchsen im Eingangsbereich seines Ladens in Sörnewitz. Dort verkauft und repariert er Handfeuerwaffen in allen Größen. Aber eigentlich könnte es auch ein Museum sein. Denn Schade kennt sich zwar auch mit modernen Waffensystemen aus. Ihm haben es aber vor allem die alten Arbeitstechniken und Technologien angetan. So kam er als Jugendlicher auch auf die Idee, die beiden Waffen zu bauen.

Zuvor hatte er sich in Museen informiert, wie die „Alten“ so etwas gebaut haben und es dann einfach nachgemacht.

Als Büchsenmachermeister ist er einer der wenigen verbliebenen seines Fachs in Sachsen. Gelernt hat der 59-Jährige den Beruf in Suhl. Die Stadt im Süden Thüringens war über Generationen weltweit berühmt für die Waffenherstellung. Bis zu 300 Bewerber gab es auf eine Ausbildungsstelle, erzählt Schade. „Aber ich war so überzeugend, dass man mich genommen hat.“ Das lag auch an den beiden Waffen, die der Jugendliche zum Vorstellungsgespräch mitgebracht hatte. „Das hat eine Weile gedauert, bis die kapiert haben, dass ich die selbst gebaut habe.“ Danach wurde er zum sogenannten Systemmacher ausgebildet. 1984 erhielt er seinen Meisterbrief, kurz darauf machte er sich selbstständig und ließ sich auch noch zum Kunstschmied ausbilden. 1995 zog er mit seiner Frau in den alten Bauernhof an der Dresdner Straße in Sörnewitz. „In einem Neubau könnte ich nicht arbeiten. Da hätte ich keine Ideen.“ Seine Spezialität sind kunstvoll verzierte Gewehrschäfte sowie Gravuren und Eisenschnitte. Er schmiedet aber auch Messer oder Kerzenständer. „Nur Fenstergitter über 100 Kilo mache ich nicht mehr.“

Feilen, Hämmer, Zangen, Holzkeile, Schleifpapier, Schraubstöcke und dazwischen antik anmutende Maschinen füllen jeden Quadratzentimeter des alten Kuhstalls, in dem sich Werkstatt und Schmiede befinden, aus. „Das ist alles täglich in Gebrauch“, erklärt Schade. Zu DDR-Zeiten habe es vieles nicht gegeben. So lernte er, es sich selbst zu bauen. Und tut das noch heute. Mit den Schraubenziehern aus dem Baumarkt könne er nichts anfangen.

Zu seinen Kunden gehören Jäger und Sportschützen, gelegentlich Waffensammler und selten Museen. Meist sind es regelmäßige technische Überprüfungen und kleine Reparaturen. „Es ist selten, dass jemand kommt und eine Waffe gebaut haben möchte“, so Schade. „Made in Sörnewitz“ würde auch kosten – und dauern. Dafür bekommt der Kunde auch etwas für sein Geld. „Meine Waffen gehen nicht kaputt. Die halten ein Leben lang, werden an die nächsten Generationen vererbt.“

Solche Aufträge sind selten geworden. Heutzutage bestehen Waffen häufig aus Kunststoff. Joghurtbecher nennt Schade das. „Die genügen nicht unseren ästhetischen Ansprüchen“, sagt Schade. Das seien Wegwerfwaffen, die die Schusszahlen nicht erreichen. „Die Industrie will viel Umsatz machen. Die Leute sollen möglichst immer wieder neu kaufen“, kritisiert er. Auch sein Können als Kunstschmied ist weniger gefragt. In den Baumärkten gibt es vieles preiswerter. Von seinem Handwerk könne er gerade so noch leben, so Schade. Trotzdem gibt es für ihn keinen besseren Beruf. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht.

Woher sein Faible für Waffen kommt, kann Schade nicht sagen. Es liege zumindest nicht in der Familie. „Ich habe mich schon als Kind für Handwerk interessiert, mir Gewindebohrer und Schraubstock zu Weihnachten gewünscht.“ Ums Schießen geht es ihm nicht. Büchsenmacher selbst gehen nicht zur Jagd. „Entweder ich kümmere mich um ein Revier, oder ich mache meine Arbeit ordentlich“, sagt er. Die ganze Nacht auf dem Ansitz und dann tagsüber in der Werkstatt – das gehe nicht. Schließlich stehe er immer mit einem Fuß im Gefängnis. Beim Umgang mit Waffen und Munition darf nichts schief gehen.

Das Faszinierende an der Waffentechnik sei, dass verschiedene Materialien zu einer Einheit zusammengeführt werden. Gern würde Schade sein Wissen weitergeben. Der Beruf des Büchsenmachers ist über 1 000 Jahre alt. Aber Lehrlinge bildet der 59-Jährige schon lange keine mehr aus. „Das Wissen, mit dem die aus der Schule kommen, reicht nicht.“ Oft fehle auch die Liebe zur Sache. Ohne die geht es aber nicht.

