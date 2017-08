Macrons teurer Teint Frankreichs Präsident legt Wert auf sein Äußeres. Das lässt er sich einiges kosten.

Paris. Für gewöhnlich ist es Brigitte Macron, deren äußere Erscheinung ausgiebig kommentiert wird – selbst US-Präsident Donald Trump ließ sich bei seinem letzten Besuch in Paris zu dem umstrittenen Kompliment hinreißen, die 64-jährige Première Dame sei „gut in Form“. Auch ihr Mann Emmanuel, der Präsident, gilt als attraktiv mit seinen perfekt sitzenden Anzügen und der schmalen Krawatte, die anders als bei seinem Vorgänger François Hollande selten schief hängt. Nicht zu vergessen der jugendlich strahlende Teint!

Und diesen lässt sich der französische Steuerzahler einiges kosten, wie er jetzt mit Entsetzen aus einem Zeitungsbericht erfuhr. 26 000 Euro verlangte die Kosmetikerin Natacha M. für ihre Arbeit während Emmanuel Macrons ersten drei Monaten im Amt. Denn auch der 39-jährige Präsident, der aufgrund seines rasanten Aufstiegs Spitznamen wie „Jupiter“ oder „Messias“ trägt, muss wie jeder normale Prominente nachhelfen, um stets wie aus dem Ei gepellt vor Kameras und bei Terminen zu erscheinen. Auf dass man ihm weder den Schlafmangel noch das große Arbeitspensum ansehe. Doch weil ausgerechnet Macron den Franzosen Sparanstrengungen ankündigt, bringt ihn die Geschichte in Erklärungsnot. Die Leistungen der Schminkerin, die auf freiberuflicher Basis arbeitet, hätten der „Dringlichkeit des Moments“ nach der Wahl entsprochen, rechtfertigt der Élysée-Palast.

Nun werde ein „weniger kostspieliges Modell“ gesucht. Schnell will man die aufbrandende Empörung besänftigen – schließlich erinnert sich noch jeder an die Aufregung um den Friseur von Ex-Präsident Hollande, der dessen lichtes Haar für 9 895 Euro brutto pro Monat zurechtdrapierte. Tatsächlich konnte dieser in der Zeit seinen Salon nicht betreiben, musste zu jeder Tages- und Nachtzeit, an Wochenenden und bei Reisen mit Kamm und Schere bereitstehen.

