Mackenroth sieht Banken in der Pflicht Der Politiker fordert, dass es auf den Dörfern mehr Möglichkeiten gibt, Geld abzuheben.

„Problem erkannt, aber bisher nicht gelöst“, sagt der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth. © Lutz Weidler

„Problem erkannt, aber bisher nicht gelöst“, sagt der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth (CDU) zur Suche nach einer Möglichkeit zum Geldabheben in dem Dorf Röderau. Er hatte Ende Januar eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Inhalt: Strategien zur Sicherstellung der Bankdienstleistungen im ländlichen Raum und zur Möglichkeit von Auszahlungen in Apotheken. Dies sei rechtlich nicht möglich, so die Antwort vom Freistaat, der damit die Ansage der Landesapothekerkammer stützt. Deshalb sieht Mackenroth nun die Banken in der Pflicht. Die Suche nach praktikablen Alternativen in der Region gestalte sich schwierig. „Denn auch der postalische Bargeldversand ist gebührenpflichtig und somit nicht bürgerfreundlich. Lange Strecken zur nächsten Bargeldauszahlung, das Horten von Geldbeträgen oder hohe Gebühren sind für mich definitiv keine Lösungen“, so der Landtagsabgeordnete.

Die Sparkasse hatte indes bereits angekündigt, weitere Gespräche in Röderau zu führen. Konkret versuche man derzeit, bei einem Einzelhändler eine Bargeldagentur einzurichten. Der Einsatz eines Sparkassen-Busses in der Region wurde jedoch im Vorfeld aufgrund der Unwirtschaftlichkeit abgelehnt, so Geert Mackenroth. (SZ/ste)

zur Startseite