Mackenroth begrüßt neues Quartier für Obdachlose Aus Sicht des Landtagsabgeordneten war der Schritt längst überfällig. Aber er sieht auch eine „bittere Seite“.

An der Freitaler Straße sollen künftig Riesas Obdachlose untergebracht werden. Wie es allerdings mit den jungen Sportlern ab dem Schuljahr 2017/2018 weitergeht, ist noch unklar. © Sebastian Schultz

Der CDU-Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth begrüßt, dass Obdachlosenheim und Riesaer Tafel ein neues Quartier bekommen. „Ich freue mich besonders über diese frohe Botschaft, denn der Umzug ist dringend notwendig.“ Nicht nur das Heizungssystem bringe gerade jetzt im Winter bei eisigen Temperaturen so einige Probleme mit sich. Auch der Sanitärbereich und der Platzmangel in der Riesaer Tafel störe seit Jahren, so Mackenroth. Der Abgeordnete ist auch Schirmherr der Riesaer Tafel und Vizepräsident des DRK-Landesverbandes Sachsen.

„Ein Alleinstellungsmerkmal“

Die beiden Einrichtungen ziehen von der Klötzerstraße in die Freitaler Straße – in das jetzige Domizil des SC-Sportinternats (SZ berichtete). Dass das Heim der jungen Sportler geschlossen wird, bezeichnet Mackenroth allerdings als „bittere Seite“: „Mit der offenbar ersatzlosen Schließung des Sportinternats verliert Riesa einen weiteren Mosaikstein in seinem bisherigen Alleinstellungsmerkmal Sportstadt.“

Wie es mit den Schülern weitergeht, die derzeit im Sportinternat leben, ist noch nicht klar. Laut SC Riesa sollen aber alle Bewohner die Möglichkeit bekommen, auch weiterhin ihren Sport in Riesa auszuüben.

zur Startseite