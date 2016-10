Machtwechsel in Litauen Die Sozialdemokraten werden für ihre Sozialpolitik und Korruptionsskandale abgestraft.

Das Wahlergebnis war eine schmerzhafte Niederlage für seine Partei – und auch für Ministerpräsident Algirdas Butkevicius selbst. Im baltischen EU- und Nato-Land Litauen hat der Bund der Bauern und Grünen die Parlamentswahlen gewonnen. Die Oppositionspartei aus der politischen Mitte hält nach der zweiten Wahlrunde insgesamt voraussichtlich 54 der zu vergebenden 141 Sitze im Parlament, wie die Wahlkommission in Vilnius am Sonntagabend nach Auszählung fast aller Wahlbezirke mitteilte. Zweitstärkste Kraft wird mit 31 Sitzen die nach der ersten Wahlrunde noch knapp vorn liegende konservative Vaterlandsunion. Die regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsident Butkevicius kommen auf 17 Sitze, auch ihre beiden Bündnispartner enttäuschen.

Schon nach dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen galt ein Erfolg des oppositionellen Lagers als wahrscheinlich. Damals wurden 70 Sitze nach dem Verhältniswahlrecht und drei Direktmandate vergeben, die übrigen 71 Mandate wurden am Sonntag in Stichwahlen entschieden.

Butkevicius hatte 2012 mit dem Wahlsieg der Sozialdemokraten die Regierungsspitze übernommen. Nach dem Sparkurs der konservativ-liberalen Vorgängerregierung in der Wirtschaftskrise erwarteten die Menschen viel von der Mitte-Links-Regierung. Doch die Hoffnungen auf bessere Lebensbedingungen wurden enttäuscht.

Trotz wieder anziehender Wirtschaft liegt das Wohlstandsniveau in dem Euro-Land, in dem Deutschland im Zuge der verstärkten Nato-Präsenz in Osteuropa im kommenden Jahr ein Nato-Bataillon anführen wird, weiter deutlich unter dem anderer EU-Länder. Der Durchschnittslohn in Litauen beträgt gerade einmal etwas mehr als 600 Euro netto im Monat.

Existenzsorgen, Sehnsucht nach sozialer Sicherheit und mangelnde Perspektiven zwingen viele Litauer dazu, sich im Ausland Arbeit zu suchen. Vor allem junge, qualifizierte Menschen verlassen die Heimat. Die Parteien überboten sich zwar mit populistischen Ansagen im Kampf gegen die Auswanderung und versprachen Investitionen in Bildung und Wirtschaft. Ein Rezept hat aber niemand. Resignation machte sich auch angesichts mehrerer Korruptionsaffären im von Seilschaftsdenken geprägten litauischen Parteienfilz breit. (dpa)

