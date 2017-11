Machtlos und starr vor Angst Der Angeklagte aus Meißen will kein Frauenschläger sein. Seine Taten beweisen aber das Gegenteil. Jetzt droht ihm Haft.

Der Angeklagte ist ein Frauenschläger. Drei junge Frauen richtet er übel zu. Doch auch Männer greift der 27-jährige Meißner an. Wenn er Alkohol getrunken hat, verliert er jede Kontrolle. © dpa

Das Meißner Weinfest ist an jenem Septembermorgen vorigen Jahres vorbei, auch dieser junge Mann und seine Begleiter sind auf dem Heimweg, als an der Elbbrücke das Unfassbare geschieht. Völlig grundlos wird er von zwei Männern angegriffen, zusammengeschlagen und schwer verletzt. Er erhält fünf, sechs Faustschläge mitten ins Gesicht, fällt zu Boden. Daraufhin treten die Täter wie wild auf ihn ein.

Seine Freundin will eingreifen, sie wird an den Haaren zu Boden gerissen. Der Mann will aufstehen, ihr zu Hilfe eilen, doch es gelingt ihm nicht. „Es hagelte Tritte ohne Ende“, sagt er. Der Mann erleidet eine Kieferprellung und weitere Gesichtsverletzungen. Seine Freundin verfolgt das Geschehen fassungslos und wie paralysiert. „Ich war machtlos, wie versteinert, starr vor Angst“, sagt sie.

Erst die schnell eintreffende Polizei setzt dem Treiben ein Ende. Einer der Täter wurde bereits zu einer Haftstrafe verurteilt, der andere sitzt jetzt im Meißner Amtsgericht auf der Anklagebank. Es sei eine Verwechslung gewesen, sagt er der Richterin. Eine junge Frau habe ihm gesagt, dass sie von einem Mann geschlagen worden sei. Dem späteren Geschädigten wird seine Jacke zum Verhängnis. Sie ähnelt der des wahren Täters. Doch die beiden Angreifer stellen keine Fragen, machen keine Gefangenen. Sie schlagen einfach zu.

Dass der 27-jährige Meißner des Öfteren einen „Schlaganfall“ erleidet, zeigen sein Vorstrafenregister und die weiteren Anklagepunkte. Dreimal soll er Frauen brutal misshandelt und zuvor übelst beleidigt und auch angespuckt haben, so eine Barfrau in einer Meißner Nachtbar, die ihm und seinen Konsorten Hausverbot erteilen wollte, weil sie in der Bar randalierten. In einem anderen Fall soll er in einem Nachtcafé eine Frau erst begrapscht, bepöbelt und als „Hure“ und „Schlampe“ beleidigt haben.

Draußen eskalierte dann die verbale Auseinandersetzung. Er soll zunächst einen Kopfstoß versucht haben, der aber misslang, dann der Frau mitten ins Gesicht gespuckt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Sie erlitt schwere Verletzungen. Selbst eine gute Bekannte, die ihn vorübergehend in ihrer Wohnung aufnahm, als er seine eigene Bleibe verlor, schlug er im Suff brutal nieder. „Er hat mich Hure genannt, an den Haaren auf den Boden gezogen und dann mit den Füßen ins Gesicht getreten“, erzählt die 26-Jährige, die einen Nasenbeinbruch und weitere Verletzungen erlitt, zweimal operiert werden musste.

Eine 65-jährige Nachbarin hörte die Schreie aus der Wohnung, griff ein, holte die zitternde und blutüberströmte Frau zu sich. Diese hatte den Mann zuvor Frauenschläger genannt. Das will er aber nicht sein: „Normalerweise schlage ich keinen Frauen. Nur wenn ich betrunken bin“, sagt er. Allerdings ist er sehr oft betrunken. Er ist ein Macho, hat ein Problem mit Frauen, bringt es nicht mal fertig, sich während der Verhandlung bei den Frauen, die als Zeuginnen geladen sind, zu entschuldigen. Vielmehr versucht er, die Taten herunterzuspielen. Immer haben ihn die Frauen angegriffen, immer hat er nur zurückgeschlagen. Der Meißner weiß natürlich, was auf dem Spiel steht.

Wegen Körperverletzung verurteilte ihn das Amtsgericht Dresden zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf drei Jahre Bewährung. Die neuen Taten beging er in der Bewährungszeit. So droht nicht nur eine neue Haftstrafe, sondern auch der Bewährungswiderruf. Das Verfahren wird am 1. Dezember fortgesetzt.

zur Startseite