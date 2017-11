Machtkämpfe um Süßigkeiten Katjes hält zehn Prozent an den Halloren. Jetzt aber will sich der Lakritz-Riese mit einem Mehrheitsaktionär vor Gericht streiten.

Jahrelang präsentierte die Halloren-Schokoladenfabrik mit ihren legendären Kugeln zuckersüße Jahresbilanzen: Sie war ein erfolgreiches und wachsendes Unternehmen mit jährlich neuen Rekordumsätzen und zufriedenen Aktionären an der Frankfurter Börse. Seit 2015 aber dreht sich das Blatt: Vorstandschef Klaus Lellé musste erstmals Verluste statt Gewinne verkünden. Parallel dazu begann es hinter den Kulissen des Traditionshauses zu rumpeln. Der neue traurige Tiefpunkt: Süßwaren-Riese Katjes, der Anteile an den Halloren hält, hat das Unternehmen am Landgericht Halle verklagt. Es geht um Abstimmungen auf der jüngsten Jahreshauptversammlung Ende September. „Die Beschlussfassungen waren nach Ansicht von Katjes rechtswidrig, da Stimmverbote umgangen wurden“, teilt Firmensprecherin Julia Csiky auf SZ-Anfrage mit.

Die Auseinandersetzungen spielten sich auf der Halloren-Hauptversammlung am 27. September ab. Katjes wollte dort Schadensersatzansprüche gegen Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder und den Großaktionär der Halloren durchsetzen und einen Anwalt mit deren Durchsetzung beauftragen. Denn nach Ansicht von Katjes seien den Halloren beim Verkauf ihrer belgischen Pralinentochter Bouchard und beim Rückzug von der Börse wirtschaftliche Nachteile entstanden. Die Anträge wurden jedoch abgelehnt – rechtswidrig, wie Katjes meint. Die selbst betroffenen Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder hätten demnach gar nicht mit abstimmen dürfen. „Wir haben uns viel zu lange ruhig verhalten“, sagte Katjes-Geschäftsführer Tobias Bachmüller der Wirtschaftswoche. „Aber jetzt ist Schluss damit.“ Bachmüller hatte auch für einen Posten im Halloren-Aufsichtsrat kandidiert, wurde aber nicht gewählt.

Ein Halloren-Sprecher weist die Vorwürfe von Katjes allerdings klar zurück. „Es ist alles mit rechten Dingen zugegangen“, sagt er. Man sehe den Klagen gelassen entgegen, auch wenn sie den Halloren derzeit noch nicht zugestellt wurden.

Aber wieso Katjes? Das Lakritz-Unternehmen aus Emmrich am Rhein nahe der niederländischen Grenze hatte in den vergangenen zwei bis drei Jahren nach und nach Anteile an den Halloren erworben. Mittlerweile sind es gut zehn Prozent. Unternehmenssprecherin Csiky erklärt das so: Katjes International akquiriere als internationale Beteiligungsgesellschaft Unternehmen mit starken Marken in der westeuropäischen Zuckerwaren-Branche. „Mit Halloren, der ältesten heute noch produzierenden Schokoladenfabrik Deutschlands, hat Katjes International über die letzten Jahre in eine Traditionsmarke investiert, da sie an die großartige Kraft der Marke glaubt und diese als Partner langfristig begleiten möchte.“ So weit, so gut.

Börsenrückzug als Schutz

Für die Halloren glich der Aktien-Ankauf jedoch einer Art feindlicher Übernahme. In einer Pressemitteilung erklärten die Hallenser Schokoexperten, sie könnten sich „nicht erschließen“, was Katjes mit diesen Anteilen erreichen wolle: „Sind sie doch seit einigen Jahren Wettbewerber im Bereich Schokolade.“ Um weiteren Zukauf durch die Katzenpfötchenhersteller zu stoppen, habe man sich sogar zum Rückzug von der Börse entschlossen: „Zum Schutz des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und der Aktionäre“, so die Halloren. Ende 2016 war tatsächlich Schluss für die Schokokugeln auf dem Frankfurter Parkett, man kaufte im großen Stil Aktien zurück. Nun aber folgen die Klagen.

Hintergrund des Streits sind nicht zuletzt enorme Veränderungen bei den Eigentümern der Halloren: Paul Morzynski, der das Haus 1992 von der Treuhand gekauft und über 25 Jahre wieder groß gemacht hatte, war im August bei den Halloren ausgestiegen. Er hat seine Anteile an Charlie Investors verkauft. Der Finanzinvestor hält seither fast 75 Prozent der Anteile an den Halloren. Hinter Charlie Investors stehen zwei Familien, die in Nordrhein-Westfalen ansässig sind: die deutsch-kanadische Familie um Darren Ehlert sowie die Familie Frank Illmann. Immobilienfachmann Ehlert war einst Manager bei der pleite gegangenen Investmentbank Lehman Brothers. Seit 2014 hatte er wachsende Aktienanteile an den Halloren gekauft, inzwischen hat er auch zwei der drei Vorstände ausgetauscht.

Gewährsmänner gesucht

Doch zwischen Charlie Investors als Mehrheitseigner und Katjes als Minderheits-Aktionär tobt seither eine Schlammschlacht. Man wirft sich gegenseitig unsaubere Geschäftspraktiken vor. Einer der Vorwürfe: Die Halloren hatten zwei Töchter – die Delitzscher Schokoladenfabrik und Bouchard in Belgien – für jeweils zehn Millionen Euro an eine andere Finanzgesellschaft von Charlies-Investors-Chef Ehlert verkauft. Katjes meint, dabei sei ohne externe Gutachten gemauschelt worden – was die Halloren deutlich bestreiten. Nun griff Charlie Investors Katjes in einer anderen Angelegenheit an und suchte sogar per Zeitungsanzeige mögliche Gewährsmänner zum „Informations- und Interessenaustausch“. Ob der Machtkampf an der Handelskammer des Landgerichts Halle entschieden wird, ist offen. Beobachter unter den Klein-Aktionären beklagen aber bereits Hedge-Fonds-Methoden. Sie fürchten, dass unter den Machtkämpfen vor allem das Traditionshaus mit seinen 700 Mitarbeitern leiden wird. Die Halloren sind mit mehr als 200 Jahren Firmengeschichte immerhin Deutschlands älteste Schokoladenfabrik.

