„Macht und Pracht“ zum Denkmaltag Am Sonntag locken in Bautzen ein Herrenhaus, eine Villa, die Häuser der Landstände und ein besonderer Garten.

Auch der Altbau des Berufsschulzentrums an den Schilleranlagen ist am Sonntag geöffnet. © Uwe Soeder

Heute werden sie als Kindergarten und Berufsschule genutzt oder beherbergen die Kreisverwaltung. Früher waren sie Internat der Ritterschaft, Sitz einer Bank oder Versammlungsort der Mächtigen. Etliche Gebäude, die das Stadtbild von Bautzen prägen, wurden einst im Auftrag der Oberlausitzer Landstände errichtet – zum Beispiel das Landratsamt, das Berufsschulzentrum in den Schilleranlagen und die Häuser von Bibliothek und Archiv in der Schloßstraße.

Zum Tag des offenen Denkmals an diesem Wochenende stehen diese Bauten im Mittelpunkt. Bereits am Freitagabend zeichnet ein Vortrag ihre Geschichte nach – passend zum Denkmaltags-Motto „Macht und Pracht“. Denn die Oberlausitzer Landstände stehen für beides. Sie vereinten den Adel, die Vertreter der Kirche und die großen Städte der Region. Mit ihren Entscheidungen haben sie die Stadt Bautzen ebenso geprägt wie mit ihren Bauwerken.

Davon können sich die Besucher auch am Sonntag überzeugen. Zum Denkmaltag haben unter anderem die Landständehäuser in der Schloßstraße und das Berufsschulzentrum geöffnet. Doch nicht nur dort sind Gäste willkommen. In kaum einer anderen Stadt in der Oberlausitz können an diesem Tag so viele öffentliche und private Gebäude besichtigt werden wie in Bautzen. So stehen auf der Liste der offenen Denkmale unter anderem die Villa Weigang, der ehemalige Garten der Malerin Marianne Britze in der Bahnhofstraße, das Herrenhaus in Rattwitz und der Stucksaal der Ortenburg.

Hinzu kommen zahlreiche Ausstellungen, Rundgänge und Führungen, die Privatleute und Verein extra für diesen Tag organisieren. Der Lauentürmer lädt zu Theater und Geschichten rund um den Wasserturm ein. In den Schwesternhäuser Kleinwelka endet der Kultursommer. In der Fabrikstraße stellt die Bautzener Wohnungsbaugesellschaft ihre neuen Wohnungen vor. Gleich um die Ecke, in der Wilthener Straße, öffnet das Theater zum Saisonauftakt seine Werkstätten. (SZ)

Vortrag „Von mächtigen Ständen und prächtigen Bauten“, BSZ Wirtschaft und Technik, Schilleranlagen, 8. September, 19 Uhr, Eintritt frei

Das komplette Programm zum Denkmaltag in Bautzen finden sie unter: www.bautzen.de

zur Startseite