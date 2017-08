Macht und Pracht

Schon im Vorjahr öffnete die Mandaukaserne (großes Foto) in Zittau ihre Türen am Denkmaltag und gehörte zu den Besuchermagneten an diesem Tag. Auch diesmal kann ein Blick hinter die Mauern geworfen werden – so wie beispielsweise auch bei der Johanniskirche (kleines Foto oben) und dem Pilgerhäusl in Hirschfelde (kleines Foto unten), das zu den wenigen geöffneten Denkmälern in den Zittauer Ortsteilen gehört. Fotos: Rafael Sampedro / Wolfgang Wittchen / Matthias Weber