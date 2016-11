Macht über große, schöne Tiere Die Misshandlung einer Stute in Scharfenberg sorgt weiter für Diskussionen – was sagen Tierschützer dazu?

Tobende Hengste – Tiere haben das Recht auf Schutz. So steht es im Gesetz und so denken und handeln auch immer mehr Menschen.

Judith Pein ist Tierrechtsaktivistin und freie Journalistin. Im Peta-Rechercheteam deckte sie u.a. Skandale in Mastbetrieben auf.

Die Tierschutzorganisation Peta deckt Fälle von Tierquälerei auf. Die SZ befragte Judith Pein dazu.

Frau Pein, warum werden so oft große Tiere, wie Pferde, attackiert?

Oft geht es den Tätern um Macht, auch sexuelle Motive spielen eine Rolle. Pferde werden von diesen psychisch gestörten Tätern als mächtig und schön angesehen.

Besteht nicht die Gefahr, dass die Täter später auch Menschen angreifen?

Peta weist darauf hin, dass Taten, die von „Pferderippern“ begangen werden, als Indikator für eine mögliche Vorstufe zu schweren Sexual- oder Gewaltdelikten gelten.

Können sich Pferdehalter überhaupt vor solchen Angriffen schützen?

Wer die Möglichkeit hat, sollte die Pferde nachts im Stall unterbringen, Hinweisschilder und Kameras anbringen. Viele Halter haben mittlerweile Wildkameras auf den Pferdeweiden, die aufnehmen, wenn es eine Bewegung gibt. Damit wurde in Norddeutschland schon ein Täter überführt. Auch Kontrollen von Ställen und Koppeln in unregelmäßigen Abständen sind sinnvoll. Sollten verdächtige Fahrzeuge langsam an der Koppel vorbeifahren, dann das Kennzeichen aufschreiben. Und so, wie im Fall von Scharfenberg, auf jeden Fall Angriffe bei der Polizei melden.

Das deutsche Tierschutzgesetz sieht als Strafmaß für Tierquälerei eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Haft vor. Empfinden Sie das als ausreichend?

Die Behörden sind in der Pflicht, die Täter härter zu verfolgen und härter zu bestrafen, als das bislang der Fall ist. Aber es geht ja nicht nur darum, die Täter zu fassen, sie müssen anschließend auch in psychologische Behandlung.

Viele Menschen lassen andere Menschen nicht als gleichberechtigt gelten, weil sie eine andere Hautfarbe haben, eine andere sexuelle Orientierung oder Religion. Wie sollen da Tiere als gleichberechtigte Wesen gelten können?

Tiere leiden genauso wie Menschen, sie haben Schmerzen und Angst. Pferde sind Fluchttiere, die Stute in Scharfenberg hat ja offensichtlich versucht, sich zu befreien, zu fliehen, weil sie Schmerzen hatte. Tiere müssen vor Angst und Leiden geschützt werden, genauso wie Menschen.

Wie hat sich das Verhältnis der Menschen zu den Tieren in den letzten Jahren gestaltet, was sagen da Ihre Erfahrungen?

Ich denke, dass nicht zuletzt durch unsere Öffentlichkeitsarbeit viele Menschen für das Thema Tierschutz sensibilisiert worden sind. Viele Recherchen haben ja gezeigt, wie häufig Tierquälerei passiert – sei es jetzt in Mastställen oder auch beim Nachbarhund nebenan, der ein Leben lang an der Kette gehalten wird, was illegal ist. Wir erhalten täglich Meldungen von Zeugen, die Tierquälerei dokumentieren, viele schauen nicht mehr weg. Das schlägt sich auch im Lebensmittelbereich nieder, viele Menschen essen inzwischen vegan, kaufen keine Tierqualprodukte mehr. Ich denke schon, dass sich da einiges für die Tiere zum Positiven hin verändert hat. Dennoch werden immer noch jeden Tag Tiere gequält, besteht das Grauen in den Mastställen und Schlachthöfen.

Sensibilität ist gut, aber besteht nicht die Gefahr einer inquisitorischen Situation beim Melden von Tiervorfällen?

Wenn jemandem etwas auffällt, das nicht legal sein könnte, wenn er sieht, dass ein Tier leidet, dann muss er das melden, am besten dem Veterinäramt oder einer Tierschutzorganisation. Lieber einmal zu viel melden als einmal zu viel wegschauen.

Das Gespräch führte: Udo Lemke

