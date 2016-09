„Macht sofort alle Freibäder auf“ FDP-Fraktionschef Holger Zastrow vermutet, bestimmte Bäder öffnen absichtlich nicht, um sie ganz dicht zu machen.

Abtauchen können Wasserfreunde nur noch bis Freitag. Um die Öffnungszeiten der Freibäder entbrennt nun eine Diskussion. © Ronald Bonß

Strahlender Sonnenschein, 32 Grad Celsius und fünf von elf Dresdner Freibädern sind bereits geschlossen. „Das halte ich für einen Skandal“, wettert FDP-Fraktionschef Holger Zastrow. „Macht sofort alle Freibäder auf“, fordert er von der Dresdner Bäder GmbH, die für die Stadt sämtliche Schwimmbäder verwaltet. Zastrow stellt sogar generell das Konstrukt infrage. Seit 2013 kümmert sich nicht mehr der Sportbetrieb der Stadt um die insgesamt 16 Bäder, sondern die Bäder GmbH, die zu den Technischen Werken gehört.

Zastrow kritisiert, dass Verwaltung und Stadtrat keinerlei Einfluss mehr auf die Bäder haben. Öffnungszeiten würden nach „Gutdünken“ von der Geschäftsführung festgelegt. „Das ist wie der Winterbefehl bei der NVA, da war es auch egal, wie heiß es ist, man musste warme Sachen tragen.“ Damit vermiese sich die defizitäre Bäder GmbH ihr Geschäft. „Das klingt nach Absicht, ein Bäderbetrieb muss flexibler sein“, so der FDP-Mann. Er vermutet, dass einige Bäder so bewusst ein schlechtes Ergebnis einfahren sollen, um sie bald für immer zu schließen. „Beim Waldbad Klotzsche und dem Freibad Bühlau haben wir es doch so erlebt“, erinnert sich Zastrow.

Eigentlich sollte die Saison planmäßig am vergangenen Sonntag enden. Die Bäder GmbH lässt nun das Stauseebad Cossebaude, das Freibad Cotta, das Naturbad Mockritz, das Waldbad Langebrück, das Freibad und das Standbad Wostra noch bis Freitag geöffnet, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Das bedeutet aber auch, dass knapp die Hälfte der Freibäder bereits dicht sind. Im Luftbad Dölzschen, Freibad Prohlis, Marienbad Weißig, Waldbad Weixdorf und Georg-Arnhold-Bad kann nicht mehr gebadet werden, und das kritisiert Zastrow.

Der Chef des Bäderbetriebs, Matthias Waurick, kann die Kritik nicht nachvollziehen. „Wir gehen auf die Bedürfnisse der Bürger ein und sehen uns als Dienstleistungsbetrieb.“ Es sei lange geplant gewesen, dass sogar sechs der Bäder am 4. September schließen. Beim Naturbad Mockritz habe man die Öffnungszeit zweimal verlängert, weitere fünf Bäder bleiben bis Freitag im Geschäft. Auch würden die Bäder im Hochsommer immer morgens früher oder abends länger öffnen, auch ganz spontan. „Da es in den Bädern kein Licht gibt, ist das aber nur begrenzt möglich“, so Waurick.

Einige der Bäder müssten schließen, weil dort derzeit Arbeiten anstehen. So ist das Georg-Arnhold-Bad derzeit eine große Baustelle. Auch mit dem Personal müsse geplant werden, da viele Mitarbeiter in Schwimmhallen benötigt werden.

Die Strategie des Bäderbetriebs gehe am Bedarf vorbei, kritisiert Zastrow. „Wenn der Gast da ist, musst du offen haben“, sei laut Zastrow der Marketinggrundsatz. Im Zweifel sollen die Bäder lieber geöffnet haben, auch wenn es mal nicht läuft. Badewetter könne es noch bis Ende September oder auch im Oktober geben. Er werde im Stadtrat Berichte einfordern. „Wir müssen darüber reden, ob es richtig war, die Bäder aus der direkten Verantwortung zu geben.“

Dass weitere Bäder geschlossen werden sollen, will Waurick nicht so stehen lassen. „Es steht kein Bad zur Schließung an, das ist auch im Bäderkonzept so festgehalten.“ Zwar werde das Konzept laufend aktualisiert, aber Waurick wolle mit dem Aufsichtsrat über Investitionen diskutieren, um die Bäder attraktiver zu machen, nicht über Schließungen reden. „Klar ist der Stadtrat nicht mehr in dieser Form in Entscheidungen eingebunden, aber wir sind Dienstleister für die Bürger.“ In deren Sinne werde er entscheiden. Waurick räumt ein, dass der Bäderbetrieb Defizite macht und jedes Jahr auf etwa sieben Millionen Euro Zuschuss angewiesen ist. Der Verkauf der Eintrittskarten reiche nicht zur Deckung, zumal die Preise subventioniert sind. Das sei aber bewusst so angelegt, damit die Preise nicht extrem steigen.

„Dass das Konstrukt funktioniert, zeigen doch die Investitionen, die im Eigenbetrieb der Stadt nie erfolgt wären“, so Waurick. Dem pflichtet auch CDU-Stadträtin Anke Wagner bei: „Die Ausgliederung war richtig, Baumaßnahmen wie im Georg-Arnhold-Bad wären sonst gar nicht finanzierbar gewesen.“ Allerdings wünsche sie sich auch flexiblere Öffnungszeiten. Das müsse aber genau geprüft werden. „Die Kontrolle durch den Stadtrat ist im Aufsichtsrat durchaus gegeben“, sagt SPD-Stadträtin Dana Frohwieser. „Aber vielleicht ist die FDP so klein, dass sie da außen vor ist.“ Sie sehe auch viel Flexibilität bei den Öffnungszeiten. Waurick könne doch gar kein Interesse haben, Freibäder zu schließen, da die Hallen komplett ausgelastet seien und der Betrieb sich über Entlastung im Sommer freue.

