Macht Gülle unser Wasser teurer? Weil zu viel gedüngt wird, enthält das Grundwasser im Raum Riesa zu viel Nitrat. Ein Kosten- und Gesundheitsproblem.

Gülle stinkt, lässt aber Pflanzen wachsen. Auf den Elbwiesen von Lorenzkirch wird im Sommer alle paar Wochen Gülle ausgefahren und per Prallteller verschleudert – erst am Dienstag wieder © Sebastian Schultz

Wasser ist Leben und der Ursprung allen Lebens. Doch damit uns Wasser nicht krank macht, muss immer mehr getan werden. Die Belastung des Grundwassers mit Nitrat steigt in Sachsen, unter anderem durch die Landwirtschaft. Das Bundesumweltamt hat bereits angekündigt, dass deshalb auch die Preise für Trinkwasser um bis zu 45 Prozent steigen könnten. Aber wird das auch die Menschen im Landkreis Meißen betreffen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was ist Nitrat und was hat es mit Gülle zu tun?

Nitrat ist ein Salz der Salpetersäure, eine natürliche Verbindung, die aus Stickstoff und Sauerstoff besteht und im Boden vorkommt. Pflanzen benötigen den enthaltenen Stickstoff für ihr Wachstum. Deshalb sind Nitrate auch in stickstoffhaltigen Düngemitteln wie Gülle enthalten.

Wie kommt Nitrat ins Grundwasser und was macht es da?

Über ausgebrachte Gülle, mineralische Düngung, aber auch durch Ammoniak, der in Agrarbetrieben entsteht, gelangt Nitrat in das Grundwasser. In landwirtschaftlich geprägten Gegenden ist die Belastung besonders hoch. Für Trinkwasser, das unter anderem aus Grundwasser gewonnen wird, gibt es einen EU-Richtwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter Wasser. Denn eine hohe Aufnahme des Salzes kann gesundheitsschädlich sein, vor allem für Schwangere und Säuglinge. Erwachsene bilden durch zu viel aufgenommenes Nitrat Nitrosamine im Körper. Diese gelten als krebserregend, missbildungsfördernd und erbgutverändernd. Auch die biologische Vielfalt in den Gewässern leidet unter zu viel Nitrat.

Wie ist es um das Grundwasser im Landkreis Meißen bestellt?

Teilweise schlecht. Laut Sächsischem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) lag der letzte Messwert von 2016 bei 37 von 67 Messstellen über 50 Milligramm pro Liter. Zwar gibt es keinen Nitrat-Grenzwert für Grundwasser, dafür aber eine EU-weite Grundwasserqualitätsnorm gemäß der EU-Grundwasserrichtlinie und der Nitratrichtlinie. Und diese ist an die WHO-Trinkwasserempfehlung und die nationale Norm angelehnt.

Die höchsten Nitratwerte wurden im Norden des Landkreises gemessen, in Riesa (180 Milligramm pro Liter), Großenhain und Lommatzsch (je 170). Auch in Zabeltitz, Treugeböhla, Görzig, Wülknitz und Mehltheuer wurden Nitratwerte von teilweise deutlich über 100 Milligramm pro Liter Wasser gemessen. Eine Aussage zu einem Trend – ob der Nitratgehalt im Grundwasser im Landkreis sinkt oder steigt – kann das LfULG jedoch nicht treffen. Aber: „Der Gesamttrend für Sachsen war zuletzt leicht steigend.“

Könnte Trinkwasser auch bei uns teurer werden?

Da Nitrat in vielen Gegenden aus dem Trinkwasser entfernt oder dieses gemischt werden muss, könnte das theoretisch auch bei uns die Preise steigen lassen. Doch die Zweckverbände reagieren auf eine SZ-Anfrage dazu gelassen. Der Wasserzweckverband Freiberg, der auch die Stadt Nossen und zum Teil das Umland versorgt, bezieht sein Wasser fast zu 100 Prozent aus der Talsperre Lichtenberg in Mittelsachsen. Dabei spielt Nitrat keine Rolle, weshalb Chefin Silvia Braune keine steigenden Kosten erwartet.

Auch Rüdiger Müller, Sachgebietsleiter Trinkwasser bei der Wasserversorgung Brockwitz–Rödern GmbH, kann Entwarnung geben: Der Nitratgehalt liege so niedrig, dass keine zusätzliche Eliminierung notwendig sei. Die WV Brockwitz–Rödern beliefert die im Wasserverband Brockwitz–Rödern vertretenen Städte und Gemeinden Radebeul, Coswig, Meißen, Radeburg, Moritzburg, Weinböhla, Ebersbach, Niederau, Diera und Klipphausen sowie die Trinkwasserzweckverbände Meißner Hochland und Braunsdorfer Höhe mit Trinkwasser.

„Ein Anstieg des Nitratgehaltes wurde in den letzten Jahren nicht festgestellt“, so Müller. Dies teilt auch der Trinkwasserzweckverband „Pfeifholz“ mit, der unter anderem die Stadt Gröditz, die Gemeinde Röderaue und die Ortsteile der ehemaligen Gemeinde Zabeltitz beliefert.

Der Trinkwasserzweckverband „Meißner Hochland“ erreicht einen niedrigeren Nitratgehalt durch Mischen mit weniger belastetem Rohwasser. „Mit möglichen Kosten zur Entfernung von Nitrat im Rohwasser haben wir uns noch nicht beschäftigt“, teilt Geschäftsführerin Sabine Zinnecker auf SZ-Anfrage mit. Die Wasserversorgung Riesa–Großenhain blieb bislang eine Antwort schuldig.

Was wird gegen den hohen Nitratgehalt im Wasser unternommen?

Seit Juni gibt es eine neue Düngeverordnung, die unter anderem die Zeiträume, in denen keine Düngemittel ausgebracht werden dürfen, verlängert hat. „Um die Nährstoffwirkung optimal auszuschöpfen und um Umweltbelastungen zu vermeiden, soll Gülle nur während der Vegetationsperiode im Frühjahr bis zum Herbst ausgebracht werden“, so Karin Bernhardt, Sprecherin beim LfULG. „Bei optimalem Gülleeinsatz ist die Nitratbelastung im Sickerwasser als gering einzustufen.“ Mit Nitratverlagerung sei besonders zu rechnen, wenn Gülle und Jauche während der Vegetationsruhe ausgebracht werden. Die Umsetzung des neuen Düngerechts schätzt Bernhardt als „große Herausforderung“ für die Betriebe ein.

Sabine Zinnecker vom Trinkwasserzweckverband „Meißner Hochland“ wünscht sich in der Nitratfrage ein „Stellglied zwischen Landwirtschaft und Wasserversorger“. Sie findet deutliche Worte: „Warum sollen die Wasserversorger, und damit die Gebührenzahler, für diesen Schaden aufkommen?“

