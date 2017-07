Macht Gülle das Wasser teurer? Weil zu viel und zu oft gedüngt wird, enthält das Grundwasser zu viel Nitrat. Ein Kosten- und Gesundheitsproblem.

Gülle stinkt, lässt aber Pflanzen wachsen. Nur in zu großen Mengen kann sie uns auch gefährlich werden. © Carsten Rehder/dpa

Wasser ist Leben und der Ursprung allen Lebens. Doch damit uns Wasser nicht krankmacht, muss immer mehr getan werden. Die Belastung des Grundwassers mit Nitrat steigt in Sachsen, unter anderem durch die Landwirtschaft. Das Bundesumweltamt hat bereits angekündigt, dass deshalb auch die Preise für Trinkwasser um bis zu 45 Prozent steigen könnten. Aber wird das auch die Menschen in Mittelsachsen betreffen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was ist Nitrat und was hat es mit Gülle zu tun?

Nitrat ist ein Salz der Salpetersäure, eine natürliche Verbindung, die aus Stickstoff und Sauerstoff besteht und im Boden vorkommt. Pflanzen benötigen den enthaltenen Stickstoff für ihr Wachstum. Deshalb sind Nitrate auch in stickstoffhaltigen Düngemitteln wie Gülle enthalten.

Wie kommt Nitrat ins Grundwasser und was macht es da?

Über ausgebrachte Gülle, mineralische Düngung, aber auch durch Ammoniak, der in Agrarbetrieben entsteht, gelangt Nitrat in das Grundwasser. In landwirtschaftlich geprägten Gegenden ist die Belastung besonders hoch. Für Trinkwasser, das unter anderem aus Grundwasser gewonnen wird, gibt es einen EU-Richtwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter Wasser. Denn eine hohe Aufnahme des Salzes kann gesundheitsschädlich sein, vor allem für Schwangere und Säuglinge. Erwachsene bilden durch zu viel aufgenommenes Nitrat Nitrosamine im Körper. Diese gelten als krebserregend, missbildungsfördernd und erbgutverändernd. Auch die biologische Vielfalt in den Gewässern leidet unter zu viel Nitrat.

Wie ist es um das Grundwasser in Mittelsachsen bestellt?

Im Großen und Ganzen gut. Zwar gibt es keinen Nitrat-Grenzwert für Grundwasser, dafür aber eine EU-weite Grundwasserqualitätsnorm gemäß der EU-Grundwasserrichtlinie und der Nitratrichtlinie. Und diese ist an die WHO-Trinkwasserempfehlung und die nationale Norm angelehnt. Die Nitratwerte liegen in der Region Döbeln zwischen 20 Milligramm pro Liter in Simselwitz und 41 in Marbach. In Döbeln/Gärtitz beträgt der Wert 38 mg/l.

Das geht aus einer Datenbank des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) hervor. Zwischen den drei Freiberger Messpunkten hingegen gibt es große Unterschiede: Der Nitratgehalt liegt zwischen 27 und 75 Milligramm Nitrat je Liter Wasser. „Grundsätzlich entspricht das aufbereitete Trinkwasser im Versorgungsgebiet des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz den Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Sämtliche Grenzwerte werden eingehalten“, so Sprecherin Tina Stroisch. Mit steigenden Nitrat-Werten sei zukünftig in den Wasserfassungen Jahna-Aue 1 und 2 und Gärtitz zu rechnen, da dort die umliegenden Flächen zu 90 Prozent landwirtschaftlich genutzt werden.

Welche Maßnahmen ergreift der Wasserverband?

Fakt ist, dass eine Nitrat-Belastung des Rohwassers in einigen Wasserfassungen in der Region festgestellt wurde und diese weiter steigt. Deshalb werden jährlich insgesamt etwa 250 zusätzliche Wasserproben genommen, um die Konzentration engmaschig zu kontrollieren. Darüber hinaus schließt der Wasserverband einzelne Wasserfassungen. „So ist das Wasserwerk Ziegra im Jahr 2010 außer Betrieb genommen worden, weil die hohe Nitrat-Belastung des Bodens sich dort trotz einer 20-prozentigen Reduzierung des Düngemitteleintrages negativ auf die Grundwasserqualität ausgewirkt hatte“, so Tina Stroisch.

Könnte Trinkwasser auch im Altkreis teurer werden?

Da Nitrat in vielen Gegenden aus dem Trinkwasser entfernt oder dieses gemischt werden muss, könnte das theoretisch auch im Altkreis die Preise steigen lassen. Die Befürchtung: Die Trinkwasserkosten werden um 55 bis 76 Prozent steigen, da das Grundwasser aufwendig gereinigt werden muss, um den Nitrat-Gehalt niedrig zu halten. Diese Aussage möchte Tina Stroisch nicht pauschal bestätigen.

Diese Entwicklung sei vielmehr abhängig von der Region, vom aktuellen Preisniveau und der eingesetzten Technologie zur Eliminierung von Nitrat. „Grundsätzlich sind diese Technologien im Vergleich zu klassischen, in der Trinkwasseraufbereitung eingesetzten Verfahren recht teuer und auch aufwendig. Demzufolge könnte deren Einsatz zu spürbaren Kostensteigerungen führen“, so die Sprecherin. Im Versorgungsgebiet müsse perspektivisch in die Technik zur Aufbereitung des Trinkwassers investiert werden.

Aber: „Im Vergleich zu Mineralwasser, wofür man seit jeher entschieden mehr zahlen muss, oder auch zu den Kosten für andere Lebensmittel, bleibt Trinkwasser trotz der vielen Aufwendungen regelrecht ein Schnäppchen“, so Tina Stroisch. In anderen Regionen zeigt sich ein anderes Bild: Der Wasserzweckverband Freiberg bezieht sein Wasser fast zu 100 Prozent aus der Talsperre Lichtenberg. Dabei spielt Nitrat keine Rolle, weshalb Chefin Silvia Braune keine steigenden Kosten erwartet.

Was wird gegen den hohen Nitratgehalt im Wasser unternommen?

Seit Juni gibt es eine neue Düngeverordnung, die unter anderem die Zeiträume, in denen keine Düngemittel ausgebracht werden dürfen, verlängert hat. „Um die Nährstoffwirkung optimal auszuschöpfen und um Umweltbelastungen zu vermeiden, soll Gülle nur während der Vegetationsperiode im Frühjahr bis zum Herbst ausgebracht werden“, so LfULG-Sprecherin Karin Bernhardt. „Bei optimalem Gülleeinsatz ist die Nitratbelastung im Sickerwasser als gering einzustufen.“ Mit Nitratverlagerung sei besonders zu rechnen, wenn Jauche während der Vegetationsruhe ausgebracht wird.

zur Startseite