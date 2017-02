Mach’s wie Goethe! Die ersten Meter: Welcher Sport passt zu wem? Und wie gelingt der Einstieg, ohne gleich die Lust zu verlieren?

Goethe hat recht. Als Sportversteher ist der Dichter und Denker zwar bislang nicht bekannt. Aber es stimmt, was er sagte: „Erfolg hat drei Buchstaben: T-U-N.“ So einfach könnte es auch mit dem Loslaufen sein, schließlich braucht man für den Anfang nicht viel mehr als ein Paar Sportschuhe. Einfach ist es aber offenbar trotzdem nicht. Wetter, Wäsche oder andere wichtige Dinge – irgendwas kommt immer dazwischen, und wenn es die schlechten Erinnerungen an früher sind. Da nutzen im Ernstfall auch all die Vorsätze nichts.

Diese Erfahrungen hat zumindest Tell Wollert gemacht, wenn er Neu- und Wiedereinsteiger nach ihrem sportlichen Vorleben befragt. „Dann berichten die meisten zuerst von negativen Erlebnissen, Schmerzen oder Arztbesuchen“, sagt der Fitnesstrainer aus Dresden, der selbst mit dem freudlosen Blick zurück angefangen hat.

Als einstigem Judoka ist ihm das Laufen stets ein Graus gewesen, denn es bedeutete Zwang. Er musste im Kindes- und jugendlichen Alter penibel auf die Kilos achten und deshalb vor Wettkämpfen oft mit zwei, drei übereinandergezogenen Trainingsanzügen joggen. Gewicht machen heißt das im Fachjargon, von Spaß machen, erzählt der gebürtige Hallenser, habe damals keine Rede sein können.

Inzwischen läuft Wollert beinahe täglich, auch schon mal weit über 50 Kilometer am Stück. Und das nicht, weil es sein Beruf ist – sondern aus purer Lust. Der Sinneswandel kam während der Vorbereitung aufs Sportstudium, als er feststellte, dass es Spaß macht, wenn man in der Gruppe läuft, wenn das Tempo stimmt und man noch dazu richtig gekleidet ist. Ein Trainingsanzug reicht jedenfalls völlig.

Was Wollert mit seiner Anekdote sagen will: Nichts ist unmöglich, selbst für größte Sportmuffel. Der Mensch sei schließlich dazu geboren, sich zu bewegen. Früher, also zu Ur-Zeiten, sind es mal bis zu 30 Kilometer täglich gewesen, jetzt im Durchschnitt noch 750 Meter. Trotzdem bleibt Wollert optimistisch und sagt: „Mit entsprechendem Training kann jeder mit einem Lächeln im Gesicht ins Ziel kommen.“

Da sind sie wieder, Goethes drei Buchstaben. Wobei dieses Tun überhaupt nicht Laufen sein muss und das Ziel auch nicht die Bestzeit. Das Vorhaben, sich fit zu fühlen, ist genauso gut: weniger Keuchen und Schnaufen beim Treppensteigen, keine Rückenschmerzen mehr, einfach gesund sein und widerstandsfähiger gegen die vielen Infekte dieser Welt.

Nicht für jeden, das ist besonders aus medizinischer Sicht ein gewichtiges Argument, dürfte Laufen allerdings die geeignete Sportart sein. Und wer Wasser nicht mag, sollte sich nicht fürs Schwimmen entscheiden. Klingt simpel und hilft trotzdem, schlechte Laune und Misserfolgserlebnisse zu vermeiden. Doch welcher Sport passt zu wem? Und wie gelingt der Einstieg ins bewegte Leben?

Fragen sollen zwar nicht mit Gegenfragen beantwortet werden, in diesem Fall sind die folgenden drei aber nützlich:

Was interessiert mich?

Was kommt überhaupt für mich infrage?

Was habe ich vor Jahren schon einmal getan, das mir vielleicht sogar Spaß gemacht hat?

Auch solche (positiven) Vorerfahrungen sind schließlich im Hinterkopf abgespeichert. Darüber hinaus helfen das Gemeinschaftserlebnis, die Geselligkeit beim Sport und feste Verabredungen – vor allem im Kampf mit dem inneren Schweinehund. Der ist ja meist der größte Gegner, nicht die Zeit, auch nicht die Familie. Wöchentliche Kurse schaffen darüber hinaus noch mehr Verbindlichkeit.

Ein Hoch auf die Grundübungen

Also warum nicht regelmäßig Yoga, Pilates, Rückenschule? Jeglicher Ausgleichssport hilft auch denen, die den Status Neu- oder Wiedereinsteiger weit von sich weisen und am liebsten Kilometer schrubben, sei es zu Fuß, auf dem Rad oder jahreszeitbedingt mit den Skiern.

Und dann sind da ja noch die guten alten Grundübungen, inzwischen fast besser bekannt unter ihren englischen Begriffen. Situps mag da noch der bekannteste sein. Wer Rumpfbeugen sagt, macht dennoch nichts falsch. Oder wie wäre es zum Beispiel mit fünf bis zehn Kniebeugen nach dem Aufstehen oder auch ein paar Liegestützen? So für den Anfang zur Aktivierung des Körpers. „Die Klassiker sind einfache Hausmittel, die immer gut funktionieren“, betont Wollert.

Nur eines sollte man nicht T-U-N: sich gleich zu viel vornehmen. Auch der Körper braucht seine Zeit, um mit den guten Vorsätzen zurechtzukommen – und in untrainiertem Zustand bis zu 48 Stunden für die Erholung. Statt zwei Stunden am Stück aktiv zu sein, sind wöchentlich zweimal eine Stunde deshalb deutlich effektiver. Wusste übrigens Goethe offenbar auch schon, der seine Werke nicht in einem Ruck geschrieben hat. Beim Faust dauerte es gar 36 Jahre, dann war die Arbeit getan.

