Macher und Schlichter Der ehemalige Pfarrer Helmar Beier ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Er hat sich besonders für die Jugend eingesetzt.

Pfarrer Helmar Beier lebte und arbeitete von 1968 bis 1998 in Hartha. „In diesen 30 Jahren hat er Spuren hinterlassen, die heute noch sichtbar sind“, sagte Kirchenvorstand Michael Fromm. Helmar Beier sei ein kritischer Pfarrer gewesen, der von der Kanzel sprach und kein Blatt vor den Mund genommen habe. „Er war sehr staatskritisch. Und das hat ihm Achtung bei der Kirchgemeinde eingebracht“, ergänzt Christian Zimmermann vom Kirchenvorstand.

Auch in der Zeit der Wende hat Beier viel dafür getan, dass in Hartha die friedliche Revolution umgesetzt wurde. So lud er wöchentlich zum Montagsgebet in die Kirche ein. Dadurch entstanden die Montagsdemonstrationen: Bei Gesprächen am Runden Tisch hat sich Helmar Beier sehr engagiert. „Es war eine bewegende Zeit“, so Michael Fromm. „Plötzlich hatte die Kirche keine Schwellen mehr, die manche Leute zuvor nicht überwinden konnten.“ Pfarrer Beier sei sowohl Macher als auch Schlichter gewesen.

Helmar Beier erlernte den Beruf des Maurers und studierte dann Theologie. Wenn Michael Fromm an den Pfarrer denkt, dann sieht er den Mann mit der Aktentasche. Manchmal sprang der Kantor als Fahrer ein, denn Beier konnte nicht Auto fahren. Für den Ruhestand wählte er seine Wunschstadt Dresden.

„Noch heute sind diejenigen in der Kirche aktiv, die damals die junge Gemeinde besuchten. Das sind die Kirchgemeindemitglieder, die heute etwa 50 Jahre alt sind“, so Fromm. Einige von ihnen spielten in der John-Wiclif-Band. Die jungen Leute, die den christlichen Glauben jugendlich auszudrücken versuchten, standen ständig unter Kritik. „Nach jedem Auftritt der Band musste der Pfarrer zum Rat des Kreises“, so Fromm. (DA/je)

