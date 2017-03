Machenschaften, Machtspiele, Massenaustritt Pirnas CDU-Ortschef Oliver Wehner rechnet in einem Brief mit seinen Kritikern ab. Die spielen den Ball prompt zurück.

© dpa

Wie geht es weiter mit Pirnas CDU nach dem Austritt von knapp 30 Mitgliedern aus dem Ortsverband? Folgt nun eine Fehleranalyse innerhalb der Partei und ein Konzept für die Zukunft? Ja, erklärt Oliver Wehner, CDU-Ortsvorsitzender und Landtagsabgeordneter, diese Woche in einem Brief an alle verbliebenen Pirnaer CDU-Mitglieder. Voran stellt Wehner allerdings eine Generalabrechnung mit jenen, die die Partei verlassen haben.

Die vergangenen Jahre seien Zeiten gewesen, „in denen einzelne, zum Teil erst vor kurzer Zeit eingetretene Mitglieder, ihre eigenen Ziele zulasten der Gemeinschaft verfolgten“, schreibt Wehner. Er wirft der Mittelstandsvereinigung MIT eine „gezielte parteischädigende Öffentlichkeitsarbeit“ vor. Die aktuellen Parteiaustritte sind aus seiner Sicht folgerichtig. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, „bis die meisten Personen in dem gleichen Stil die Partei verlassen, wie sie gekommen sind“.

Eigene Ziele zulasten der Gemeinschaft verfolgen? Genau das, entgegnen seine Kritiker, müsse sich Oliver Wehner eigentlich selbst vorwerfen. Sie haben auf den Brief bereits reagiert. „Hier wird nach dem Muster ,Haltet den Dieb‘ wiederholt das getan, was wir zum Teil seit vielen Jahren in bester Absicht kritisiert haben“, schreibt der Pirnaer Steuerberater Thomas Gischke im Namen vieler Pirnaer Ex-CDUler in einer Entgegnung auf Wehners Brief. Dass der Ortsvorsitzende die Schuld stets nur bei anderen suche, auch das habe letztlich zu dem Massenaustritt aus der Partei geführt.

„Herr Wehner hat seine Maske fallenlassen“, sagt Bauunternehmer Ralf Böhmer, der ebenfalls zu jenen gehört, die die CDU verlassen haben. „Knapp 30 gestandene Persönlichkeiten, die in Pirna in der Wirtschaft, in der Kultur sowie im sportlichen Leben eine große Rolle spielen, werden als ,Quertreiber‘ von ihm abgestempelt.“ Damit stelle sich die Frage, was für eine Führungspersönlichkeit Oliver Wehner sei. Ralf Böhmers Fazit: „Erstaunlich, was sich die CDU leisten kann.“

Auch Stadtrat Thomas Mache geht in einer Erklärung zu seinem Parteiaustritt mit CDU-Stadtchef Wehner ins Gericht. Er wirft ihm Machenschaften und Intrigen vor. Die Parteispaltung in Pirna, erklärt Mache, gehe letztlich auf Wehners Konto. Lange Zeit habe er den Ortschef für einen Reformer gehalten und persönlich unterstützt. Leider habe er aber erkennen müssen, dass Oliver Wehner nur auf seinen eigenen Machterhalt aus sei, und das um jeden Preis, schreibt Thomas Mache.

Die Ausgetretenen versichern nun, dass sie Nachtreten nicht mehr mit Nachtreten beantworten wollen. „Wir werden Möglichkeiten finden, uns weiter konstruktiv in die Belange Pirnas einzubringen“, schreiben sie. Die Stadt habe Besseres verdient als kleinliches Parteigezänk.

zur Startseite