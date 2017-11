Lyrik im Bürgerhaus Lesen bildet nicht nur, sondern unterhält auch. Eine Mischung, die das Publikum in Stolpen schätzt.

Matthias Stark, Michael Gätke und Jens Opitz (v.l.) haben es verstanden, die Gäste des Stolpener Lesepodiums mit Gedichten und Musik gut zu unterhalten. © Foto: Stark

Stolpen. Das Atelier Stark in Stolpen hat mit dem Lesepodium eine neue Veranstaltungsreihe kreiert. Matthias und Gudrun Stark wollten damit der Stolpener Kulturwelt einen neuen und etwas anderen Farbtupfer hinzufügen. Zumindest war das das Ziel des Ateliers Stark, als sie im Frühjahr 2017 mit dieser Idee angetreten waren. Das Konzept war offenbar schlüssig. Um interessant für die Einwohner und Gäste zu bleiben, findet es nur etwa zweimal jährlich im neu gestalteten Saal des Amtsgerichtes am Markt in Stolpen statt. Ein kleiner Imbiss vom Burghotel Stolpen soll für gute Laune der Gäste und angenehme Atmosphäre an diesem Abend sorgen.

Zum Lesepodium selbst werden Autoren, Dichter oder sonstige sich mit Literatur befassende Menschen eingeladen, um aus ihrem Schaffen vorzutragen. In der Reihe geht es nicht darum, ausschließlich Bestseller-Autoren einzuladen, sondern eher um die stillen Schreiber in der zweiten und dritten Reihe, da oft gerade sie eine Entdeckung wert seien, kündigte Matthias Stark an. Und er hat Wort gehalten. Vor wenigen Tage organisierte das Atelier Stark das zweite Lesepodium. Dieses Mal wollten sie sich dem eher etwas schwierigen Thema „Gedichte liest kein Schwein“annähern.

Zu Gast waren Michael Gätke, Lyriker aus Freiberg, Matthias Stark selbst sowie Jens Opitz mit seiner Gitarre, der die Veranstaltung musikalisch begleitete. Und offenbar ist die Zeit der Gedichte nicht vorbei. 30 Besucher ließen sich kurzweilig über zwei Stunden lang unterhalten. Die verschiedenen Lyriksparten wurden vorgestellt: Liebes-, Natur-, Alltags- und Spaßpoesie wie auch politische Lyrik und die vertonte Form, das Lied. Dazu wurden Gedichte aus eigener Feder und Lyrik von Lieblingsautoren gelesen. „Einige Gäste hatten ihre persönlichen Favoriten mitgebracht und auch selbst gelesen oder rezitiert. Berührende Texte und Lieder verzauberten das Publikum“, sagt Matthias Stark. Es sei ein vergnüglicher Abend geworden, der allen Besuchern in guter Erinnerung bleiben werde. Darüber hinaus konnten die Gäste auch das Gedicht „Spaziergang mit Gepäck“ von Matthias Stark selbst hören. Dieses gehört zu den Preisträger-Gedichten des Lyrik-Wettbewerbs der Bibliothek deutschsprachiger Gedichte.

Nach der guten Resonanz auf beide Veranstaltungen hat sich Familie Stark entschieden, die Reihe auch im nächsten Jahr fortzusetzen. Die Termine stehen bereits und auch die Vorleser sind eingeladen. Welche das sind, das will Matthias Stark offenbar noch geheimhalten.

www.stark-stolpen.de

