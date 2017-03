„Luxusuhren sind wieder gefragt“ In Basel beginnt die weltgrößte Uhrenmesse. Sie wird das Geschäft ankurbeln, hofft Glashütte-Original-Chef Meier.

Glashütte-Original-Geschäftsführer Thomas Meier zeigt die neu entwickelte Uhr Senator Excellence Ewiger Kalender. Diese besitzt auch eine Anzeige für die Schaltjahre. © Frank Baldauf

Osterzgebirge. Uhrenhersteller und -experten aus der ganzen Welt treffen sich in Basel. Hier beginnt der große Branchentreff, die Baselworld. Viele Glashütter Firmen haben auf diesen Donnerstag hingearbeitet. Denn an diesem und in den nächsten Tagen entscheidet sich, wie die weiteren Geschäfte laufen werden. Um Stammkunden, Fachhändler und Uhrenjournalisten zu treffen, haben die Firmen Glashütte Original, Nomos Glashütte, Mühle, Grossmann, Bruno Söhnle und Tutima wieder Stände aufgebaut. Das größte Team aus dem Müglitztal wird von der Manufaktur Glashütte Original gestellt. Geschäftsführer Thomas Meier wird mit 45 Mitarbeitern vor Ort sein, um die Neuheiten 2017 zu präsentieren. Die SZ traf den Firmenchef vor der Messe zu einem Gespräch.

Herr Meier, 2016 war für viele Uhrenfirmen ein kompliziertes Jahr. Die Nachfrage nach Luxusuhren ging zurück. Wie lief 2016 für Ihre Firma, und was erwarten Sie für dieses Jahr?

Für Glashütte Original war 2016 ein positives Jahr. Und die ersten beiden Monate dieses Jahres stimmen mich optimistisch. Ich rechne damit, dass auch 2017 ein gutes Jahr für uns werden kann. Der chinesische Markt, der in den letzten Monaten etwas problematisch war, zieht wieder an.

Wird die Nachfrage nach Luxusuhren insgesamt wieder zunehmen?

Davon bin ich überzeugt. Und dafür sprechen die Erfahrungen, die wir auf der Berlinale sammeln konnten. Dort stellten wir die Sonderedition Sixties Iconic Square Collection vor. Wir präsentierten eine Uhr in fünf Farbvarianten, von denen jede auf 25 Stück limitiert war. Nach zwei Tagen waren alle Uhren ausverkauft.

In dieser Woche beginnt in Basel die weltgrößte Uhrenmesse, die Baselworld. Mit welchen Erwartungen fahren Sie zu dieser Messe?

Für uns ist das die wichtigste Messe des Jahres. Dort stellen wir unsere Neuheiten vor und schauen, was die Mitbewerber auf den Markt bringen. Und wir sammeln Anregungen. Außerdem treffen wir dort Fachjournalisten und viele Kunden.

Sie sind zwar erst seit Anfang Oktober 2016 Geschäftsführer der Manufaktur Glashütte Original. Der Messebesuch in Basel wird nicht ihr erster sein, oder?

Nein. Ich war schon oft dort. Das erste Mal besuchte ich als Lehrling der Uhrmacherschule Pforzheim diese Messe. Das war vor 35 Jahren. Damals war die Baselworld noch Teil der Mustermesse. Später hat sie sich dort herausgelöst, wurde eine eigenständige Messe. Nach meiner Einschätzung ist die Baselworld größer, umfangreicher und schöner geworden. Auch die Zahl der Aussteller hat zugenommen.

Auf der Messe wird Ihr Unternehmen wieder neue Uhren vorstellen. Auch Sie werden ein gefragter Gesprächspartner sein. Wie lange haben Sie gebraucht, um sich mit den neuen Uhren vertraut zu machen?

Mein Vorteil ist, dass ich Uhrmacher bin und in diesem Beruf gearbeitet habe. Ich weiß, wie ein Uhrwerk funktioniert und was ein Chronograph und ein Ewiger Kalender ist. Deshalb ist es mir leichtgefallen, unsere neuen Uhren so kennenzulernen, dass ich sie anderen erklären kann.

Welcher der neuen Zeitmesser ist Ihr persönlicher Favorit?

Mein Favorit ist das Modell Senator Excellence Ewiger Kalender mit dem Automatikwerk Kaliber 36. Dieser Zeitmesser ist zugleich das neue Mitglied einer Uhrenfamilie, die wir mit dem Modell Senator Excellence vor genau einem Jahr begründet haben. Im Herbst hatten wir zwei weitere Uhren auf den Markt gebracht, die Senator Excellence Panoramadatum und die Senator Excellence Panoramadatum Mondphase. Nun legen wir die vierte Uhr mit einer weiteren Komplikation, dem Ewigen Kalender, vor. Auch diese Uhr steht für äußerste Präzision. Dazu wurde sie in unserer Manufaktur 24 Tage lang auf Herz und Nieren geprüft, und das unter Bedingungen, die selbst über die aufwendige deutsche Chronometerprüfung hinausgehen.

Warum ist das Ihr Favorit?

Die Uhr zeigt nicht nur die Uhrzeit, das Datum, den Wochentag und den Monat ohne manuelle Korrektur stets richtig an, sondern berücksichtigt für deren Anzeige auch die Schaltjahre. Bis zum Jahr 2100, das entgegen dem Rhythmus kein Schaltjahr sein wird, bedarf es also auch Ende Februar keiner manuellen Korrektur des Datums. Beeindruckend ist auch die hohe Gangreserve. Diese Uhr muss erst nach 100 Stunden wieder mit Energie versorgt werden. Und sollte man das vergessen, kann die Uhr leicht wieder eingestellt werden.

Werden Sie diese Uhr in Basel tragen?

Höchstwahrscheinlich. Die Händler schauen doch immer als Erstes aufs Handgelenk. Das hat auch für mich einen Vorteil. So kommt man schnell über das neue Produkt ins Gespräch.

Das Gespräch führte Maik Brückner.

