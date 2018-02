Luxuskarosse gestohlen

Hainichen. Ein schwarzes BMW X5 ist zwischen dem 9. Februar, 17 Uhr, und dem 10. Februar 2018, 8 Uhr, in an der Südstraße in Hainichen gestohlen worden. Der Neupreis des vier Jahre alten Autos lag nach Angaben der Polizei bei rund 130 000 Euro. In diesem Diebstahlsfall habe die Soko „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen die Ermittlungen übernommen. (DA)

