Luxusdiskussion um Sozialwohnungen Die Stadt will Mindeststandards, die vielen zu hoch sind. Nun sind Experten gefragt.

Balkon oder Terrasse, ab fünf Personen ein zweites Bad, große Duschen oder Wanne, ab drei Zimmern Licht aus zwei Himmelsrichtungen, große Küchen und einiges mehr: Was die Stadtverwaltung als Mindestanforderungen für Sozialwohnungen vorgeben will, wird von Genossenschaften und einigen Politikern als Luxus angesehen. „Das sind Merkmale, die nicht mal Wohnungen haben, in denen Menschen leben, die ihre Miete selber verdienen – hier geht es um Personen, die von der Stadt unterstützt werden“, so CDU-Stadtrat Gunther Thiele. „Das ist ungerecht.“

Deshalb ist Thiele froh, dass der Stadtrat Experten anhören will, bevor er über die Richtlinie der Stadt entscheidet. Denn diese gilt dann als Grundlage, um Fördermittel für sozialen Wohnungsbau beim Land zu beantragen. Es sind nicht nur die Vorgaben für die neue städtische Woba, sondern für alle, die Sozialwohnungen bauen. Auch die Dresdner Wohnungsbaugenossenschaften gelten als Experten darin, günstigen Wohnraum zu bauen. So hatten sich die Vorstände der WG Aufbau über die Pläne der Stadt sehr gewundert. Sie werten Teile daraus als Luxus. So werden für Wohnungen ohne Mittelgang, damit die Zimmer Licht von zwei Seiten erhalten, zusätzliche Aufzüge benötigt. Auch ein zweites Bad, größere Duschen als der Standard, viel Freiraum in Küche und Bad und auch spezielle Türen, die gefordert sind, erhöhen die Bau- und in Teilen auch die Nebenkosten für die Mieter, beklagen sie.

Im Mai soll es nun eine Runde mit Experten dazu geben. Das genaue Datum werde noch mitgeteilt und auch die Fachleute, die zu dem Thema sprechen werden. Erst danach wolle der Rat entscheiden, ob die Kriterien noch verändert werden.

