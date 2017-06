Lutherstraße wird Baustelle Die Stadtwerke Weißwasser erneuern Leitungen, die Stadt die Fahrbahn. Bis November.

Auf der Lutherstraße in Weißwasser wird in diesem Jahr noch intensiv gebaut. Die Stadtwerke Weißwasser werden die Versorgungsleitungen erneuern. Die Stadt will sich diesem Vorhaben mit dem Straßenbau anschließen und bekommt dafür Zuschüsse, da sich die Straße im Fördergebiet „Soziale Stadt“ befindet. Um die Bauleistungen bis Ende November abschließen zu können, müssen die Aufträge bis Juli vergeben werden. Bei Einhaltung aller Fristen wäre das aber nicht mehr vor der Sommerpause des Stadtrats möglich. Deshalb hat der Bau- und Wirtschaftsausschuss (BWA) des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung OB Torsten Pötzsch bevollmächtigt, die Aufträge auszulösen. Das Bauvorhaben hat einen Umfang von 400 000 Euro. Etwas mehr als ein Viertel davon finanziert die Stadt. Mit dem Ziel, „dass wir die Kreuzung Schillerstraße/Lutherstraße etwas schicker machen können“, so Baureferatsleiter Thomas Böse. Vier Unternehmen hatten die Unterlagen abgefordert, die Strabag das günstigste Angebot abgegeben.

Ebenfalls aus terminlichen Gründen bevollmächtigte der BWA den OB, Aufträge zur Instandsetzung von Asphaltdecken zu vergeben. Auch dafür gab die Strabag das wirtschaftlichste Angebot ab. (ck)

